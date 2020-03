Adriana Sklenaříková po vymodlenom dieťati šokuje: Chcem ďalšie tri... Adopcia?!

Dlho sa jej nedarilo stať mamou, hoci po tom tak veľmi túžila. Napokon sa Adriane Sklenaříkovej predsa len splnil jej najväčší sen a v auguste 2018 porodila svojmu manželovi Aramovi Ohanianovi dcérku. Dnes má dievčatko vyše jeden a pol roka a jej matka uvažuje o tom, že jej zaobstará súrodencov.

V role matky sa totiž doslova našla a netají sa tým, že chce veľkú rodinu. Preto zvažuje adopciu. „Čo sa týka môjho vlastného rozhodnutia, chcela by som si adoptovať tri deti hneď teraz. Mohla by som podniknúť kroky k adopcii, naozaj chcem,“ vyjadrila sa topmodelka pre Télé-Loisirs. Hoci ona by si priala rodinu rozšíriť, sú na to dvaja a svoj nápad musí prediskutovať s manželom.

„Je pravda, že sme mali dieťa veľmi neskoro. Môj manžel má 64 rokov. Je to jeho jediný strach, že keď tu už raz nebudeme... Tak si vravím, deti budú spolu, to je upokojujúce,“ vysvetľuje Sklenaříková, ktorá je extrémne šťastná a vďačná za Arama i Ninku. „Boli sme zamilovaní, ale keď sa obzriem dozadu, hovorím si, že by bolo nemožné pre mňa nemať deti,“ vyjadrila sa Adriana, ktorá si život bez dieťatka už predstaviť nevie.