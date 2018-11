Mama Knechtovej zajačika speváčke naložila: Syna mi nevezmeš, si stará ku*va!

Pri ich vzťahu si mnohí klepkali po čele, a to z dôvodu veľkého vekového rozdielu. Ani to však dvojicu neodradilo od toho, aby si po rozchode a dočasnej pauze opäť dali šancu. Napriek tomu, že speváci sú spolu šťastní, ich idylku vraj narúša Petrova mama, ktorá nie je s ich vzťahom zmierená a o Knechtovej má jasný, nie príliš lichotivý názor.

Petr Borkovec a Katka Knechtová sa k sebe po prestávke opäť vrátili. Zdroj: Instagram

Informáciu o vulgárnych slovách pani Borkovcovej na adresu Katky priniesol český portál extra.cz, ktorý ju má od svojho dôveryhodného zdroja. Petra si rodičia adoptovali, no ich rodičovská láska nepozná hraníc. Najavo to dáva jeho mama Jana, ktorá sa údajne nevie zmieriť so vzťahom svojho syna. Práve Borkovcová mala byť dôvodom ich prvého rozchodu.

Nevie totiž prehryznúť fakt, že jej milovaný syn randí so ženou, ktorá by pokojne mohla byť aj jeho matkou, a utkvelo zrejme lipne na tom, že jej ho Knechtová chce vziať. Zároveň jej prekáža speváčkina šoubiznisová minulosť, čo sa zdá byť trochu scestné zmýšľanie, keďže okolo Knechtovej sa nijaké obrovské škandály netočili. Pani Borkovcová si však nedávala servítku pred ústa a speváčke poriadne naložila.

Matka Petra Borkovca, Jana, nie je zo vzťahu syna nadšená. Zdroj: Instagram P.B.

Zdroj českého portálu odhalil obsah správ: „Písala jej vulgárne správy. Nadávala jej, že je stará k***a a nechýbali ani vyhrážky. Vyhrážala sa jej, že na ňu pošle sociálku. Jana si veľmi priala, aby Katarína nechala Petra na pokoji. Aby ho nechala tak a išla ďalej. Vypisovala jej naozaj často, napríklad to, že mu stačí jej stará p**a. Na starej p**i, dobre sa cvičí, ty úbožiačka.“

Borkovcová by bola najradšej, keby sa k sebe zaľúbenci nevrátili. Zdroj: Instagram

Takéto slová Knechtovú rozhodne nepotešili a určite ju museli aj zamrzieť. Napriek tomu, že potenciálna svokra ju v živote Petra nechce, Katka sa cez to preniesla a so superstaristom sa opäť tešia z ich lásky. Je otázne, či sa Borkovcová umúdri a nechá svojho syna, aby bol šťastný. Mladého speváka totiž dosť trápi, že mama jeho priateľku neznesie, hoci on je do nej zamilovaný až po uši.

Je otázne, či a ako dlho im to vydrží. Zdroj: Instagram