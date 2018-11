Haasová je divákom na smiech: Trepala dve na tri... Preboha, to čo predvádzala?

Viacerí sa totiž zhodli, že snáď jediné slovo, ktoré blondínka zaspievala správne, bol samotný názov piesne „despacito“. „Ani jedno slovo netrafené? Wow, to je umenie... Minimálne foneticky sa to dalo naučiť,” myslí si jedna z komentujúcich. Hoci španielčina nie je tak často používaný jazyk ako angličtina, ktorej základy ovláda väčšina z nás, ľudia sa zhodujú na tom, že sa text dal naučiť aspoň z počutia.

Despacito v podaní Zuzky Haasovej u divákov príliš veľký úspech nezožalo. Na vine bol nezvládnutý text. Zdroj: TV MARKÍZA

Kým Martin Madej sa výslovnosti zjavne aspoň nejaký ten čas venoval, Zuzke slová úplne uchádzali a vznikla z toho čistá hatlanina, majúca s pôvodnou verziou pramálo spoločného. Už v minulosti pritom súťažiaci spievali aj v iných jazykoch a išlo im to o poznanie lepšie. Napríklad taká Lenka Vavrinčíková. Tá svojho času v španielčine spievala hit od Natalie Oreiro.

Po vystúpení sa na herečku zvalila lavína kritiky. Zdroj: TV MARKÍZA

Hoci predposledné kolo Zuzka Haasová konkurenciu prevalcovala, komentáre na Despacito neboli práve pozitívne. Zdroj: TV MARKÍZA

To, že text bol absolútne mimo, si všimli aj tí, ktorí jazyku nerozumejú, no za hlavu sa chytali najmä španielčinári. Jednému sme Haasovej prevedenie piesne dali vypočuť. A jeho názor je jasný: „Celé je to hatlanina. Nedá sa tam ani hľadať nejaký význam, pretože to žiaden nemalo. Len tak strieľala, čo jej prišlo vhodné. Krvácajú mi uši,” vyjadril sa pre Topky.sk muž, ktorý touto rečou hovorí plynule.