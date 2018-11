Marianna Ďurianová rok tvárou športu RTVS: Otvorene o práci... Úplne som stratila súkromie!

Marianna, zo spravodajstva ste pred niekoľkými mesiacmi presedlali na šport. Ako sa vám to zatiaľ páči a v čom vidíte najväčší rozdiel oproti predchádzajúcim skúsenostiam?

Ja som zatiaľ veľmi spokojná a na tom športe ma veľmi baví najmä tá pozitívna emócia, ktorá v športovom spravodajstve prevláda. Pri správach, ktoré som roky moderovala, je tých situácií, pri ktorých môžem informáciu podať s úsmevom, ako šafránu. V športe vždy niekto vyhrá, takže tam mám príjemnejší pocit pri odovzdávaní informácií.

Museli ste si na zmenu oboru zvykať alebo to išlo ako po masle?

Z väčšej časti to bola pre mňa novinka. Ale takú okrajovú skúsenosť s moderovaním športu som už mala. Keď sme ešte v Markíze mali projekt Nočné správy, na ich konci boli vždy aj aktuality zo športu a vždy som sa na to tešila. Samozrejme, to nebolo až do takej hĺbky, ako je to v GBS, takže som sa do mnohých oblastí športu musela postupne dostávať.

Marianna Ďurianová pred niekoľkými mesiacmi presedlala na šport. Ako hovorí, zatiaľ je so zmenou veľmi spokojná. Zdroj: Dominika Letková

Predpokladám, že ide o zväčša pánsky kolektív. Je v tom nejaký rozdiel?

Už to nie je úplne pravda. Ono to vyzerá, že je to mužská doména, ale náš tím tvoria aj ženy. Moje kolegyne sú naozaj veľmi šikovné a nesmierne zorientované v športovej oblasti. Pár dní dozadu sme to práve v práci rozoberali, lebo sme sa v ten deň tak vyskladali, že v newsroome boli okrem vedúceho vydania samé ženy. A potom sú zase aj také dni, keď som jediná žena v tíme ja. A je to veľmi príjemné, kolegovia sú milí a starostliví. A hlavne vtipní (smiech).

Mali ste odjakživa ambície pracovať v televízii?

Už som to viackrát spomínala, že paradox je v tom, že som nikdy ambíciu pracovať v televízii nemala. A napriek tomu robím túto prácu už 18 rokov. Som za to vďačná – aj keď, samozrejme, aj táto práca má aj svoje tienisté stránky. Tou najťažšou je strata súkromia. No ale, patrí to k tomu. Keď sa mi pred rokmi naskytla príležitosť pracovať v tejto brandži, tak som ju využila. A tak je to u mňa v mnohých oblastiach života.

Marianna Ďurianová sa po televíznej odmlke opäť vrátila na obrazovky. V športovom spravodajstve jej to mimoriadne pristane. Zdroj: RTVS

Ste krásna žena a roky akoby vás vôbec nezmenili, vyzeráte stále skvele. V čom je vaše tajomstvo?

Ďakujem veľmi pekne, taký kompliment poteší, najmä od ženy. Myslím, že som zdedila dobré gény po rodičoch. Obaja vyzerajú skvele. A tiež zato vďačím joge, ktorej sa venujem a relatívne zdravému stravovaniu. Ale čo asi najviac ovplyvňuje môj zovňajšok, je moje vnútro. Keď sa dobre cítim, tak aj dobre vyzerám. Pozitívne myslenie a veľa smiechu tiež pomáha (smiech).

Rozkošný synček Romanko robí Marianne obrovskú radosť. Zdroj: Dominika Letková

Dnes ste tu aj so synčekom Romankom. Aké je dieťa?

Je skvelý. On sa fakt vydaril. Je môj najúspešnejší životný "projekt". Som nesmierne vďačná za to, že ho mám.

Na prvý pohľad je to veľmi temperamentný a živý chlapec. Zvládate to?

Zvládam to vďaka tomu, že si vychádzame v ústrety. Vieme sa dohodnúť a dohody dodržať. A je medzi nami veľa lásky. To je asi základ. Ale som rada, že je temperamentný. Bez toho by sa mu v dnešnom svete žilo ťažšie.

Určite sa vám už postaral o množstvo vtipných situácií. Spomeniete si na nejakú poslednú, ktorá vás dobre pobavila?

On ma neustále dostáva nejakými svojimi príbehmi. Naposledy to bolo o kiahňach. Z nejakého dôvodu sa ich bojí a keď som mu vysvetľovala, že je lepšie, aby ich prekonal ešte ako dieťa, lebo v dospelosti je to nebezpečnejšie a že ich potom môže chytiť od svojich detí, tak vyhlásil, že on teda deti mať nebude, lebo nechce kiahne (smiech).

Na záver mi nedá nespýtať sa, či sa aj vám počas práce stal nejaký úsmevný trapas. Predsa len, ste vnímaná ako prvotriedna profesionálka, ktorá zvláda všetko na jednotku.

Najradšej spomínam na vtipnú situáciu, keď som ešte moderovala s Rasťom Žitným a v závere išla reportáž, ktorá mala taký humorný podtext. My sme sa na tom smiali a nevedeli sme prestať ani v momente, keď sme už boli v obraze. Aj sme sa obávali, že to bude mať nejakú negatívnu dohru, ale práve naopak. Divákom sa to veľmi páčilo a myslím, že to bol taký zlomový bod, od ktorého sa atmosféra na záver správ začala viac uvoľňovať.