Sklovská sa nikdy nestala matkou: Intímne priznanie... TOTO je dôvod!

BRATISLAVA - Operná a muzikálová speváčka, ktorú pozná nielen Slovensko, ale aj zahraničie, je síce šťastne vydatá, no potomkov nemá. Sisa Lelkes Sklovská (52) sa netají tým, že k deťom má pozitívny vzťah a rovnako je to aj naopak. Teraz však prezradila, prečo sa nikdy nestala matkou.

Rodáčka zo Žiliny nie je žiadnou neznámou. Napriek niekoľkým trapasom, ktoré sa jej prihodili, si z nich ťažkú hlavu nerobí. Mohlo by sa zdať, že speváčka, ktorej hlas obdivovali dokonca aj v Kórei, má všetko. V jej živote však chýbal detský smiech vlastných ratolestí a dlhé roky aj ten pravý muž.

Diva, ktorá chcela byť ako dieťa veterinárkou, sa vydávala pred takmer ôsmimi rokmi, keď našla toho správneho muža pre život - Juraja Lelkesa. V rozhovore s Matúšom Krnčokom otvorene priznala, prečo sa vydávala tak neskoro, aj to, prečo sa nikdy nestala matkou.

Hoci deti miluje, vlastné nemá. Zdroj: Jan Zemiar

Po rozhovore o jej kariére a detstve dostala Sklovská aj otázku z intímnejšieho súdka. Hoci jej moderátor dal šancu neodpovedať, Sisa nemala problém vyjadriť sa ani na tému toho, že nikdy nedarovala život.

„Ja som nikdy nad tým nerozmýšľala, že teraz to chcem alebo nechcem. To isté bola tá svadba. Nepatrím do kategórie žien, ktoré snívajú o tom dni, o tých bielych šatách a kedy to príde. Nie som človek, ktorý by tlačil na niečo. To musí všetko prirodzene prichádzať. U mňa je všetko prirodzené," priznala brunetka v online relácii TV Markíza #tbt s Matúšom Krnčokom.

Sisa Sklovská našla v manželovi toho pravého muža pre život. Zdroj: Jan Zemiar

Za všetkým je vlastne jej kariéra a profesia speváčky, ktorej obetovala veľa času. Koncerty, nahrávanie, opera, muzikály - aj toto sa podpísalo pod to, že sa nestala mamou. „Akosi mi na to ušiel čas. Alebo ako ja hovorím, nevyšiel mi krok. A potom, keď mi prišiel ten pravý muž do cesty, tak snaha bola, ale to už bolo zrejme neskoro. Nemám z toho žiadnu traumu, ja milujem deti, deti milujú mňa. Mám veľkú rodinu a absolútne nič neľutujem," dodáva Sisa.