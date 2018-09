Módne (s)hity z BMD: Vulgárna blogerka, zbytočný komentár k Miss Bikini Universe, Strapková... 4 x IN!

BRATISLAVA - Celý tento týždeň sa nesie v znamení módy. Konajú sa totiž módne prehliadky v rámci jesenných Bratislavských módnych dní. Ako sa na fashion šou vyparádili známe tváre? To zhodnotila módna stajlistka Andrea Ziegler. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom.

Alex Wortex, blogerka

Určite bola hviezda večera. Otázka je, či to takto za to stálo. Extravagancia je skvelá, ale toto je vulgárne, až priam spoločensky nevhodné. Ako som už spomenula, na porno festival skvelý outfit. Vulgárne pózy, vulgárny outfit, vulgárny prejav, asi si pomýlila event. Ale každý zaujmeme, ako vieme. Možno sa až príliš inšpirovala bio a natur trendom.

Zdroj: Jan Zemiar

Barbora Bakošová, 1. vicemiss Slovensko 2015

Paráda. Dokonalé, rafinované, prudko ženské. Jediné, čo mi príliš nesedí, je kabelka. Menšia verzia do spoločnosti by bola lepšia. Perfektný výber topánok. Ukážka, že čierna nemusí byť farbou smútku.

Zdroj: Jan Zemiar

Luciána Čvirková, 2. vicemiss Slovensko 2013

Extravagantné, ideálna príležitosť, ako dať kreativite krídla. Okrem iného to, bez pochýb, ladí s osobnosťou a príležitosťou. Samozrejme, je to tiež vec osobného vkusu, či sa to páči. Technicky je to skombinované výborne.

Zdroj: Jan Zemiar

Karolína Chomisteková, riaditeľka Miss Slovensko

Šaty veľmi pekné. Tiež jej veľmi pristanú. Neviem ale, prečo to zabila masívnym čiernym opaskom. Ak už, mala siahnuť po inej alternatíve. Trocha viac sa pohrať s detailmi a bolo by to dokonalé!

Zdroj: Jan Zemiar

Kristína Kormúthová, moderátorka

Veľmi dobre zvládnutá kombinácia rôznych štýlov. Elegantné nohavice so športovou mikinou sú viac ako skvelé. Kožušina je „in“ aj v detailoch na oblečení. Mnohé sa dajú aj personalizovať. Kristína je trendová, ale zároveň silne nadčasová. Skvelé!

Zdroj: Jan Zemiar

Kristína Kövešová, reportérka Tv Markíza

Jednoduché šaty skvelého strihu a úžasnej farby. Výborná voľba. Lichotia postave a farba jej pristane. Kristína je elegantná a šik zároveň. Oceňujem, že to neprehnala s doplnkami.

Zdroj: Jan Zemiar

Kristína Tormová, herečka

Čierno-biela kombinácia, ktorá nie je nudná. Kožená bunda dáva tomu šmrnc. Sako by to zabilo. Výborný mejkap a tiež účes, ktorý tomu dáva to čaro rebelizmu.

Zdroj: Jan Zemiar

Simona Leskovská, bývalá miss

Tón v tóne bude vždy aktuálny a veľmi štýlový. Niet čo vytknúť. Snáď jedine kabelku. Na deň super, do spoločnosti je vhodnejšie niečo menšie.

Zdroj: Jan Zemiar

Lucia Forman Habancová, moderátorka

Veľmi vkusné. Asi by som sa musela veľmi namáhať, keby som chcela nájsť niečo na kritiku. Overal je „in“ a farba parádna. Účes aj mejkap skvele doladené.

Zdroj: Jan Zemiar

Marcella Molnárová, speváčka

Bielo-čierna kombinácia je nesmrteľná. Ak sa správne uchopí, nudná nebude. Káro či pepito je silný jesenný trend. Biela košeľa je „must have“ v šatníku. V tejto kombinácii je to paráda. Aj do voza aj do koča!

Zdroj: Jan Zemiar

Ivana Marmare, módna návrhárka

Bielo-čierna či krémovo-čierna kombinácia je, ako som už spomenula, istota. Nikdy sa ňou nič nepokazí. Ak sa staví na dôležitosť detailov, bude viac ako štýlová. Elegantné a vkusne skombinované. Niet čo vytknúť.

Zdroj: Jan Zemiar

Miriam Mattová, Miss Bikini Universe 2013

Zbytočný komentár. Dokonalé!

Zdroj: Jan Zemiar

Mirka Fabušová, bývalá finalistka miss

Možno trochu odvážne. Ale táto dáma si to môže dovoliť. A tiež je to prípustné na módnu spoločenskú udalosť. Biele kraťasy dávajú dokonale vyniknúť čiernej. Mejkap a účes tomu dávajú farebnosť. Technicky veľmi fajn ku konkrétnej dáme. Samozrejme je vecou subjektívneho pohľadu, či sa to páči.

Zdroj: Jan Zemiar

Alena Pallová, prominentná dermatologička

Pánske prvky v ženskej móde sú rozhodne sexi. Jemná čipka dodáva záhadnosť. Príjemný výber doplnkov, vrátane účesu a mejkapu, tie to celé podčiarkujú.

Zdroj: Jan Zemiar

Monika Reháková, nevesta podnikateľky Márie Rehákovej

Bielo-čierno kombinácia je jednoznačne populárna. Výborne nakombinované. Ženské a šik. Kabelka ale nie je úplne tá naj voľba. Menšia, jednoduchá by bola ideál.

Zdroj: Jan Zemiar

Silvia Kucherenko, modelka

Zvieracia potlač je aktuálna. Až na pár detailov to mohol byť celkom fajn stajling. Ten opasok by bol lepší s čiernou prackou. Nebil by sa tak s kabelkou – remienkom. Samozrejme, ostatné je vec osobného vkusu.

Zdroj: Jan Zemiar

Silvia Šuvadová, herečka

Fialová jej veľmi pristane. Špeciálne tento studený levanduľový odtieň. Tu môžem chváliť a preháňať. Silvia, veľmi ti to pristane! Od hlavy po päty!

Zdroj: Jan Zemiar

Veronika Strapková, speváčka

Jedna z najlepších kreatívnych inšpirácií. Káro je „in“. Pánske prvky v ženskej móde sú „in“. Červená je „in“. Tenisky sú „in“. Spolu spočítané je to viac ako „in“. Vkusné, elegantné, ale zároveň veľmi originálne. Ako vždy, samozrejme, je to vec osobného pohľadu.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Dvorská, finalistka šou Dievča za milión

Odvážne, ale dobré. Mimoriadny stajling. Oceňujem farebnú kombináciu červenej a ružovej. To už treba vedieť. Zvládla to sofistikovane. Ale, samozrejme, nemusí sa to každému páčiť a tiež to každý nemusí pochopiť. Vyšší level módy.