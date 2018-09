Totálna NECHUTNOSŤ na BMD: Dorazila len v gaťkách a všetkým ukazovala svoju chlpatú... No FUJ!

A rozhodne na seba upútala pozornosť väčšiny prítomných! Alexandra nie je pre Bratislavčanov úplne neznámy pojem. Slobodomyseľná raw vegánka, ktorá neuznáva holenie, „obšťastňuje“ svojimi výstrelkami ulice hlavného mesta už nejaký ten piatok. Neraz sa na verejnosti ukázala len s nálepkami na bradavkách a v pančuškách a do hračkárstva vpochodovala v „boratovskom“ kostýme zdravotnej sestry. Tento raz to však dohnala do ešte väčšieho extrému.

Alex je vyznávačkou hesla obleč sa tak, ako by svet nebol zviazaný konvenciami a nediktoval nám, čo si máme dať na seba. A teda sa toho drží ako kliešť, čo predviedla aj na prvom dni Bratislavských módnych dní. Na prehliadku prišla v sprievode svojej mamy. O to viac prítomných šokoval jej viac ako odvážny outfit. 27-ročná Bratislavčanka mala na sebe čudesnú trblietavú podprsenku, modrý kožuch a klobúk, ktoré už z diaľky pútali pozornosť v kombinácii s jej ružovými vlasmi.

Spodok outfitu bol však ešte šokojúcejší, ružové dierované samodržky dopĺňali už len nohavičky. Aj to by ešte prítomní možno rozdýchali, ak by spod nich nevytŕčal doslova hustý prales, ktorý tangá len s ťažkosťou zakrývali. Ružovovláska tak svoj chlpatý rozkrok vystavovala všetkým na obdiv (či skôr pohoršenie?). Na takéto podujatie to však slečna očividne prepískla, aj keď ona si s tým očividne ťažkú hlavu nerobí. Hviezdou večera síce nebola, no s určitosťou by si zaslúžila titul najbizarnejšieho exota akcie.

Alex voľbou oblečenia šokovala všetkých prítomných! Zdroj: Jan Zemiar