Tajná svadba Barbory Rakovskej: Aha, aká z nej bola krásna nevesta!

BRATISLAVA - Barbora Rakovská (31) prežíva veľmi radostné obdobie. Hoci so sympatickým politikom Ľubošom Krajčírom tvorí pár len niečo vyše roka, už mu povedala svoje áno. Fotka mladomanželov sa objavila na sociálnej sieti Instagram. Pozrite, aká bola z moderátorky krásna nevesta!

Minulý rok v septembri sa na verejnosť dostala informácia o tom, že Barbora Rakovská tvorí pár s komunálnym politikom Ľubošom Krajčírom. Stalo sa tak len 5 mesiacov po tom, čo moderátorka oficiálne oznámila svoj rozchod s hudobníkom Tomim Popovičom, s ktorým má dcérku Amiu.

Už v júni sa plavovláska netajila tým, že by svoj vzťah s partnerom rada zoficiálnila. „Áno, chcela by som,“ prekvapivo reagovala Rakovská na otázku svadby pre markizácku Smotánku. No a zdá sa, že už v tom období svoj veľký deň naplno plánovala.

Na sociálnej sieti Instagram sa totiž rádio Európa 2 pochválilo snímkou z veľkého dňa Barbory Rakovskej a Ľuboša Krajčíra. „Barbora Rakovská sa vydala! Na svadbe aj s kolegami z rádia,“ znel popis k snímke. Z blondínky bola naozaj krásna nevesta, pozrite!

Fotkou zo svadby Barbory Rakovskej sa na sociálnej sieti Instagram pochválilo rádio Európa 2. Zdroj: Instagram Europy 2 ​