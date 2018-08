Módne (s)hity z DOD v Markíze 2: Odvážna Kalisová, herec ako záhradný dedko a... TOTO je slovenský Enrique!

Lenka Vavrinčíková, moderátorka

Elegantné, veľmi ženské a zároveň neskutočne štýlové. Lenka žiari. Veľmi vydarený stajling. Oceňujem zladenie rúžu s farbou nohavíc.

Zdroj: Vlado Anjel

Mario Cimarro, kubánsky herec

Skvelé. Tón v tóne. Napriek tomu, že je celý v čiernom, nepôsobí smutne. Hodí sa mu to a má to šmrnc. Výborne doladené topánkami v opálenej farbe. Šik a šmrncovné.

Zdroj: Vlado Anjel

Martin Nikodým, moderátor

Na letnú zábavnú párty skvelá kombinácia. Mokasíny dávajú tomu elegantnejší akcent. Môže byť.

Zdroj: Vlado Anjel

Martin Pyco Rausch, moderátor

Skvelé. Úroveň stajlingu na svetovej úrovni. Vie sa zladiť s príležitosťou, a to sa cení. Veľmi „in“ a nadčasové. Slovenský Enrique.

Zdroj: Vlado Anjel

Matúš Krnčok, moderátor

Ležérne, farebne vyvážené. Športové a zároveň vkusné. Nemám čo dodať. Palec hore.

Zdroj: Vlado Anjel

Miriam Kalisová, moderátorka

Šik, trendy a zároveň aj trochu odvážne. Mirka si to ale môže dovoliť. Parádne zladené a chválim voľbu doplnku – klobúku. Myslím, že by tiež slušne obstála v zahraničnej módnej polícii.

Zdroj: Vlado Anjel

Miro Jaroš, spevák

Tematicky a typicky. Poznávacie znamenie - žltá košeľa a červený motýlik. Vtipné, ale zároveň šik a príjemne zladené.

Zdroj: Vlado Anjel

Monika Hilmerová, herečka

Pekná dáma. Jednoduché, vkusné a zároveň elegantné. Príjemne zladený mejkap a účes. Veľmi príjemný stajling.

Zdroj: Vlado Anjel

Patrik Herman, moderátor

Technicky je to ok. Na druhej strane taká nuda. Topánky by som vymenila za niečo štýlovejšie.

Zdroj: Vlado Anjel

Peter Brajerčík, herec

Dal to na športovo. Vyzerá to fajn. Niečo by som ale urobila s účesom. Žiada sa niečo viac štýlové, čo mu dodá šmrnc.

Zdroj: Vlado Anjel

Peter Marcin, herec

Mohol by to veľmi fajn stajling, keby zbytočne nekombinoval vzory. Biela košeľa by bola lepšia, alebo ak táto kvetovaná košeľa, potom jednofarebné sako. Rifle by som dala skôr kratšie ako takto ich vyhrnúť. Vyzerá to divne.

Zdroj: Vlado Anjel

Rasťo Sokol, herec a moderátor

Tie rifle sú hrozné. Strihovo poriadne retro. Postave uberajú na proporcii. Viac štýlové džínsy a môže byť.

Zdroj: Vlado Anjel

Ivana Regešová, speváčka

Dokonalé. Zaujímavé šaty. Farebne jej pristanú. Telové lodičky to príjemne dolaďujú a zjemňujú. Výborná voľba účesu a mejkapu. Ďalší z vydarených stajlingov.

Zdroj: Vlado Anjel

Roman Juraško, moderátor

Pristane mu to. Trendové a zároveň nadčasové. Niet čo dodať. Skvelé! Ladí to s príležitosťou a tiež s osobnosťou.

Zdroj: Vlado Anjel

Roman Slanina, herec

Možno až príliš plážové. Košeľa s vyhrnutými rukávmi by bola lepšia trefa do čierneho. To tričko je také neforemné. A s tými vlasmi by som tiež niečo urobila. Toto nie je „frizúra“.

Zdroj: Vlado Anjel

Štefan Kožka, herec

Príde mi to skôr ako divadelný kostým, než niečo na ulicu. Topánky si mohol tiež očistiť. Zrušila by som tú vestu a ten klobúk tiež. Ak klobúk, tak potom niečo zaujímavejšie. Takto vyzerá ako záhradný dedko. Najhorší stajling.

Zdroj: Vlado Anjel

Tomáš Bezdeda, spevák

Fajn. Tento typ svetríka mu ide. Komentár zbytočný. Veľmi fajn.

Zdroj: Vlado Anjel

Tomáš Juríček, moderátor

Ležérny, štýlový outfit. Asi by som opäť plytvala slovami. Možno len maličkosť, keby šnúrky v topánkach boli dosiva, bolo by to dokonalé. Ale môže byť.

Zdroj: Vlado Anjel

Adela Vinczeová a Viktor Vincze, moderátori

Príjemná ležérna móda. Trochu extravagantná, ale ideálna na tento typ príležitosti. Ako partneri spolu ladia. Nemám čo dodať. Veľmi fajn.

Zdroj: Vlado Anjel

Zuzana Haasová s dcérou Romanou, herečka

Zuzke to veľmi sekne. Denim v elegantnej verzii. Kvety jej pristanú. Biele tenisky tomu dávajú šmrnc. Výborne!

Romanka zvolila univerzálnu kombináciu. Praktickú a zároveň šik. Dámy, palec hore!

Zdroj: Vlado Anjel

Zuzana Smatanová, speváčka

Wow. Dokonalé. Pánske prvky v ženskej móde sú neskutočne ženské. Jeden z najinšpiratívnejších stajlingov tohto eventu. Klobúk dole!

Zdroj: Vlado Anjel

O vlasy na DOD Markízy sa našej redaktorke postaral hairstylista Vladimir Lekar a o šaty internetový obchod a požičovňa spoločenských šiat Luxystoree. Ďakujeme!