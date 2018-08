Módne (s)hity z DOD v Markíze 1: Nová hviezda Tváre boduje, Gizka to dala na parádu, Dara Rolins trafila vedľa?!

Video: Takto to vyzeralo na DOD v Markíze

Adriana Špronglová, moderátorka

Štýlové, trendové. Príjemná kombinácia štýlov. Na leto ideálne. Oceňujem farebné ladenie hodiniek so sandálmi. Skvelé!

Zdroj: Vlado Anjel

Andrej Bičan, moderátor

Prúžky sú a budú aktuálne vždy. Jednoduché, také bežné, ničím výnimočné. Plátenky by boli viac „cool“.

Andy Kraus, scenárista

Neformálny elegantný „look“. Trochu by som to utriasla. Nie je úplne ideálne, keď je vidieť spod košele tričko alebo tielko. Hlavne, keď sa jedná o klasickú košeľu. Opasok je tiež skôr oblekový a nehodí sa k zvoleným teniskám. Je dobré si vopred ujasniť, čo chcem svojím vzhľadom povedať.

Dano Heriban, herec

Trochu si mohol dať záležať na tom, čo si na DOD oblečie. Možno by som vymenila tie rifle za chino nohavice a zvolila by som šmrncovnejšie tenisky. Trochu štýlu by nezaškodilo.

Dara Rolins, speváčka

Taký etno štýl. Nie som si úplne istá, či je toto úplne pre Daru to pravé, ale určite je to veľmi pohodlné. Či sa to páči alebo nie, je na osobnom pohľade.

Dárius Koči, herec

Asi by som zbytočne plytvala slovami. Zladené, štýlové, trendové a hlavne mu to pristane. Jeden z najlepších mužských stajlingov.

Daro Richter, moderátor

Príjemne letné. Jednoduché, ale má to šmrnc. Farebne mu to veľmi pristane. Skvelý výber topánok.

Emma Drobná, speváčka

Niet čo dodať. Jeden z najlepších stajlingov DOD. Trendové, ladí to s jej krivkami. Výborná kombinácia štýlov. Elegantné a zároveň ležérne. Dokonale zladený mejkap aj účes!

Eva Evelyn Kramerová, moderátorka

Tematicky so svojou novou úlohou, ale šik. Príjemná šedo-čierno-biela kombinácia. Účes a mejkap príjemné zladené.

Eva Pavlíková, herečka

Také francúzske. Ženské a zároveň jemne romantické. Parádna sukňa. Top by som ale volila tesnejší, aby celková línia nepôsobila objemne. Skvelé doladené topánky, vrátane manikúry. Trochu mi chýba mejkap a účes, ktorý by s týmto stajlingom ladil. Možno by stačil červený rúž, ktorý by tvár rozžiaril.

Gizka Oňová, speváčka

Gizka to dala na parádu! Overal je skvelá voľba. Pôsobí elegantne a veľmi sviežo. Veľmi vkusné, chválim!

Júlia Hečková a Peter Hečko, speváci

Júlia veľmi sofistikovane zladila čiernu a červenú. Nepôsobí to prvoplánovo, naopak štýlovo a vkusne. Možno by som ostala pri čiernych topánkach. Bolo by to ucelenejšie.

Petrovi nie je čo vytknúť. Inšpiratívny a štýlový. Klobúk je parádny!

Ján Koleník, herec

Dal to na športovo. Výborné. Ďalší veľmi vydarený mužský stajling. Sekne mu to a je to vhodné na tento typ príležitosti.

Jana Hospodárová, moderátorka

Táto modrá jej veľmi pristane. Výborná voľba šiat. Vkusné, elegantné a ženské. Nemám čo dodať, len pochváliť.

Janka Slačková, redaktorka

Taká tradičná trojkombinácia, ale je to elegantné a vkusné. Oceňujem výnimočnú manikúru. Výborne!

Jasmina Alagič, moderátorka

Biela košeľa a džíny budú vždy šik či „in“. Náhrdelník mi ale príde zbytočný. Tak trochu ako päsť na oko. Ruší nadčasový stajling.

Juraj Loj, herec

Musím pochváliť. Rifľová košeľa výborne zladená s elegantným štýlom nohavíc s trendovou dĺžkou. Pristane mu to a môže si to dovoliť. Veľmi „fashion“.

Katarína Knechtová, speváčka

Šmrncovné. Nohavice so zvýšeným pásom sú aktuálne. Môže si to dovoliť. Krátky top sa k tomu priam žiada. Výborne zladené od hlavy po päty. Palec hore.

Kristína Kövešová, redaktorka

Modrá je dobrá. Táto farba by mala mať trvalé miesto v jej šatníku. Elegantná víla. Možno by som dala topánky vo farbe šiat alebo opasok. Bolo by to viac ucelené.

Lenka Šóošová, moderátorka

Športový a zároveň jemne romantický štýl ju vystrihuje. Kombinácia rifľoviny je trendy. Pristane jej to a korešponduje s jej osobnosťou. So synom sa spolu príjemne zladili.