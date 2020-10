Hviezda 90. rokov Rasťo Piško (58) priznal fyzický útok: Roky sa mu vyhrážali smrťou!

BRATISLAVA - Humor môže byť niekedy veľmi zradný. Najmä, ak sa ním zasiahne do citlivého miesta. Svoje by o tom vedel rozprávať známy slovenský zabávač Rasťo Piško (58). Za jeho vystúpenia mu pravidelne chodili výhražné listy, v ktorých mu sľubovali smrť. Celé to vyvrcholilo až fyzickým útokom!

Humorista Rasťo Piško bol veľkou hviezdou 90. rokov. Spolu s Mirom Nogom, Števom Skrúcaným, Rasťom Piškom, Stanom Radičom a Jarom Filipom tvorili zábavu, ktorou často zachádzali až na pomyselnú hranu. Srandu si robili zo všetkých a zo všetkého, no predovšetkým z politiky. Niet preto divu, že sa našlo pár ľudí, ktorým im humor prekážal a dali to patrične najavo.

Prvý zo spomínaných bol v pondelok večer tajným hosťom v jojkárskom Inkognite a prezradil, že sa za roky svojej kariéry stretol s rôznymi atakmi. Dokonca ho aj fyzicky napadli. „Ja som mal aj atak fyzický. Bál som sa. Istý čas som sa bál. A mal som potom aj človeka, čo ma strážil,“ priznal po rokoch mnohými obľúbený, ale aj nenávidený zabávač.

Do televízie mu dokonca chodili haldy výhražných listov. „Čo je zaujímavé a čo sa zmenilo, že ja mám doma jednu banánovú krabicu plnú výhražných listov, čo mi chodili do televízie, kde sa mi vyhrážali aj smrťou!“ prekvapil Piško. No srandu si vie urobiť aj z takýchto nepríjemných momentov. Raz mu vraj napísali z jedného konkrétneho mesta, ktoré nechcel spomínať.

Rasťo Piško bol v pondelok tajným hosťom jojkárskeho Inkognita. Zdroj: Instagram R.P.

„Že aby som tam nešiel, pretože ma zabijú, ale v televízii mi dali raz za mesiac hrču tých listov a ja medzitým som v tom meste už bol. V podstate som sa vrátil a ešte som bol živý. Až na to, že o 2 týždne prišiel ďalší list z toho mesta, kde mi napísali: Tak ty si si nedal povedať. Vystúpil si v našom meste,“ opísal situáciu spred rokov Piško.

To, čím autor ukončil list, pomerne prekvapilo. Humoristu síce nezabil, ako sľuboval, no vraj ho nakazil smrtiacim vírusom. „Aby si vedel, si nakazený ebolou. Bude to trvať, ale začne ti opadávať mäso a zomrieš strašnou smrťou,“ prezradil obsah ďalšieho listu zabávač. Našťastie roky uplynuli a zatiaľ je jeho telo v celku. „Tak čakám, kedy začnem opadávať. Zatiaľ neopadávam ešte, ale možno to bude vekom, keď začnem opadávať. Tak, stávajú sa aj také veci,“ dodal Piško, ktorý je zrejme rád, že toto obdobie plné strachu má už za sebou.

Rasťovi Piškovi sa roky vyhrážali, dokonca aj smrťou. Zdroj: Instagram R.P.