Ďalšia zmena v Tvojej tvári: Diváci zúria... Jeho tam nechceme!

Prvý zlom nastal, keď vyšlo najavo, že v Tvári sa napokon neobjaví hlavná hviezda Nela Pocisková. Tá síce na ponuku najskôr prikývla, no neskôr si svoju účasť rozmyslela. Speváčku teda nahradili Ivanou Regešovou, ktorá za mikrofónom stála aj v Let’s dance. Ďalšia zmena nastala, keď vysvitlo, že Evelyn Kramerová sa stala moderátorkou Farmy a vyfúkla tak flek stálici Kvete Horváthovej.

Komička bola totiž prvým menom zostavy novej Tváre, ktorým sa Markíza pochválila. A keďže blondínka by zrejme oba projekty nestíhala, nahradila ju herečka Zuzana Haasová. S poslednou novinkou vyšla televízia von včera. Do poroty v klasickom zložení Daniel Dangl, Zuzana Fialová a Mário Kuly Kollár dosadili štvrtého člena. Kým v predchádzajúcich sezónach sa na tomto mieste každý týždeň vymieňali rôzne celebrity, tentokrát to tak evidentne nebude.

Stály flek porotcu získal Andrej Bičan, ktorý je zrejme najväčšou hviezdou z doterajších celebritných súťažiacich. Hoci si moderátor a zabávač získal srdcia tisícov divákov, niektorým sa táto voľba vôbec nepozdáva. „No zbohom, len to nie. Je trápny, ústa sa mu nezavrú, kto ho bude počúvať? Vkuse skákal do reči,“ či „Jemine, nič horšie už asi byť nemôže,“ myslia si niektorí z fanúšikov, ktorí sa opäť raz svorne dušujú, že šou pozerať nebudú.

Andrej Bičan bude novým porotcom šou Tvoja tvár znie povedome. ​

Každá minca však má dve strany a tak, ako niekoľkým ľuďom táto voľba príliš nevonia, množstvo ľudí sa, naopak, na Andreja vyslovene teší. „Bude to super, milujem jeho humor, určite to Tvár oživí,“ „Andrej je skvelý, super, že tam bude každý týždeň“ komentovali oznam o Bičanovej účasti diváci na sociálnych sieťach. No a ako to napokon celé dopadne a či moderátorovi táto úloha sadne, sa budeme môcť sami presvedčiť už o niekoľko týždňov.