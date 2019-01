Fešák z Markízy priznal novú lásku a… TOTO odkázal ex Havranovej!

Nedávno si sa na sociálnej sieti pochválil milou novinkou, že máš novú priateľku Terezku. Ako ste sa spoznali?

Terku poznám asi dva roky cez môjho kamaráta, ktorému robím tanečného trénera. Veľa sme sa predtým nevideli, lebo mala chalana, ale páčila sa mi. Stretli sme sa náhodou teraz v decembri po tých rokoch, ale ani jeden sme veľmi nechceli žiadny vzťah. Ona sa čerstvo rozišla a ja som tiež nemal v poslednom čase veľa šťastia.

Lukáš sa nedávno na Instagrame pochválil novou láskou. Zdroj: Instagram

Nakoniec ste však aj tak zostali spolu. Ako ste sa dali dokopy?

Napokon medzi nami preskočila iskra a začali sme si veľa písať a telefonovať. Plánoval som ísť do Tatier, aby som si trošku oddýchol. K Tatrám mám totiž od detstva blízko, mamka sa narodila v Spišskej Novej Vsi a ujo robil dlhé roky na lanovke na Skalnatom. Chystal som sa, že by som tam išiel aj sám, ale keď to medzi nami s Terkou začalo iskriť, pozval som ju. Bol som milo prekvapený, že nakoniec súhlasila. Bol to taký risk pre nás oboch, ale povedali sme si, že Tatry ukážu, či by sme spolu vedeli byť a či sa k sebe hodíme. Nakoniec to bolo úžasné, musím povedať, že som sa dlho necítil tak pekne a uvoľnene ako s ňou. Stále sa smejeme a športujeme. A to ja milujem. Čiže Tatry ukázali, že by to mohla byť tá pravá, takže sme čerstvo zaľúbení.

Posledný verejne známy vzťah si mal s herečkou Mary Havranou, dnes už Mary Bartalos. Ste ešte v kontakte?

S Mary už nie sme v kontakte vôbec. Dosť ma prekvapilo, ako rýchlo si našla nového chalana a hneď potom svadba a dieťa. Ale veľmi jej to prajem, lebo je skvelá žena a naozaj sa teším, že je šťastná. Len nám dvom to, bohužiaľ, nevyšlo…

S Mary Havranovou sa dal dokopy počas šou Let's Dance. Vzťah im však nevydržal. Zdroj: archív topky

Tvojou tanečnou partnerkou v šou Let‘s Dance bola Evelyn. Kamarátstvo vám zjavne pretrvalo až dodnes…

S Evelyn som v kontakte stále. Bola to vesmírna kombinácia Let‘s Dance a som za ňu šťastný. Môžem povedať, že sme stále dobrí kamoši. Vídame sa, keď je ona v Česku a naopak. Stále si píšeme, voláme, smejeme sa odušu. Som rád, že sa jej darí a stále je taká skvelá ako počas Let‘s Dance.

Čomu sa momentálne venuješ? Máš okrem trénovania aj iné aktivity?

Momentálne mám všetky aktivity v Prahe, kde žijem. Robím showdance s Evou Krejčírovou (StarDance na ČT) a súčasne trénujem športové páry a aj dámy, ktoré nemajú partnera – chystám sa vstúpiť do sveta Pro Am súťaží partner profesionál a dáma neprofesionál na klasických tanečných súťažiach. Teraz sa s Evou chystáme natočiť videoklip na tému Dracula. Ten je našou hlavnou show, s ktorou budeme reprezenovať tento rok Česko na majstrovstvách sveta v showdance profesionálov.