Toto je nová Miss Universe SR, jojkárska herečka neuspela!

Výsledky Miss Universe SR 2017:

Miss Médiá - Vladimíra Luttyová (21), Banská Bystrica

Zdroj: RTVS

Miss s najkrajšou tvárou - Frederika Samuelová (25), Jasová

Miss s najkrajšími vlasmi - Vanessa Bottánová (19), Pezinok

Miss ženského magazínu - Patrícia Körössyová (20), Košice

Miss Tip RTVS - Vanessa Bottánová (19), Pezinok

2. vicemiss - Patrícia Budaiová (21), Banská Bystrica

Patrícia Budaiová meria 178 cm a jej miery sú 92 - 67 - 90.

1. vicemiss - Frederika Samuelová (25), Jasová

Frederika Samuelová meria 173 cm a má miery 85 - 60 - 90.

Miss Universe SR 2017 - Vanessa Bottánová (19), Pezinok

Vanessa Bottánová meria 173 cm a má miery 90 - 64 - 90.

„Absolútne som to nečakala, som strašne šťastná, že som to bola práve ja, pretože ja som tipovala úplne iné dievčatá,” povedala nám nová kráľovná krásy. Zaujímavé je, že počas sústredenia to naprv vyzeralo, že sa do finálovej 12-tky ani neprebojuje. „Mne vlastne povedali, že nepostupujem a potom povedali, že postupujem, že sa nevedeli rozhodnúť, tak ma tam dali,” prezradila topkám blondínka.

1. vicemiss Frederika Samuelová, Miss Universe SR 2017 Vanessa Bottánová a 2. vicemiss Patrícia Budaiová.