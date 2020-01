Pre kauzu THREEMA stratila súkromie: Jankovská bola na nákupoch, vyhýbala sa ostatným zákazníkom

BRATISLAVA - Keby si nevymenila tisíce správ s Mariánom Kočnerom cez aplikáciu Threema, len málokto by ju na ulici spoznal a venoval jej pozornosť. Po prevalení komunikácie s obžalovaným Kočnerom neprišla len o post štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti, funkciu sudkyne, ale aj anonymitu. Do redakcie topky.sk nám prišiel tip od čitateľa, ktorý bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú stretol počas pracovného dňa v dopoludňajších hodinách na nákupe potravín.

Zdá sa, že Monika Jankovská sa nákup potravín pripravila. S nákupným zoznamom v ruke nenechala nič na náhodu. „Viacerí si ju v potravinách všimli. Bolo vidieť, že sa snaží vyhýbať ľuďom. Preto asi uprednostnila nákup dopoludnia, keď sú všetci v práci. Dokonca radšej počkala v uličke pri regáloch, kým sa úplne uvoľní miesto pri pokladni, hoci už dávno mala všetko v košíku. Nechcela čakať s ostatnými v rade,“ napísal nám čitateľ. Podľa nákupu, ktorý bývalá štátna tajomníčka mala v košíku, bola zrejme u Jankovských cez víkend na obed sviečková na smotane alebo segedínsky guláš s knedľou.

Zdroj: Tip čitateľa

Monika Jankovská sa do povedomia slovenskej verejnosti dostala ako štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti. Po prevalení komunikácie s Mariánom Kočnerom, ktorý je obžalovaný z objednania vraždy novinára Jána Kuciaka, odišla z rezortu a koncom septembra sa vrátila na Krajský súd v Bratislave, kde chcela vykonávať funkciu sudkyne.

No disciplinárny senát na neverejnom rokovaní na návrh predsedníčky Súdnej rady Lenky Praženkovej jej výkon funkcie sudkyne pozastavil. Monika Jankovská sa na jeseň minulého roku snažila pred verejnosťou zamlčať, že na dovolenke v Chorvátsku navštívila vplyvného advokáta Radomíra Bžána. To bol dôvod, pre ktorý minister Gábor Gál podal na ňu podnet na disciplinárnu komisiu. Druhý podnet na ňu podala šéfka Súdnej rady a zdôvodnila to intenzívnou komunikáciou s obžalovaným Mariánom Kočnerom cez aplikáciu Threema.

Zdroj: Tip čitateľa