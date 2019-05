Pre voličov OĽaNO by bol úspech ĽSNS hanbou: Takýto názor má viac ako 50% sympatizantov

BRATISLAVA – Úspech Kotlebovej ĽSNS vo voľbách do Európskeho parlamentu by bol medzinárodnou hanbou pre Slovensko pre 53,1 percenta oslovených sympatizantov hnutia OĽaNO. Takýto názor však zastáva len jedno percento oslovených voličov ĽSNS. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, kde zisťovala názory občanov na prípadný úspech kotlebovcov v májových eurovoľbách.

Prípadný úspech ĽSNS označilo ako nič dôležité 30,7 percenta voličov Smeru-SD, za medzinárodnú hanbu pre Slovensko by to považovalo 27,9 percenta voličov tejto strany. Za ohrozenie záujmov Slovenska by to považovalo 20 percent sympatizantov Smeru-SD, naopak, za ochranu záujmov SR 10,7 percenta oslovených. Odpovedať nechcelo 10,7 percenta respondentov.

Ako ohrozenie záujmov Slovenska vníma prípadne uspenie kotlebovcov 47,5 percenta sympatizantov koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu. Za medzinárodnú hanbu to označilo 37,4 percenta, za nič dôležité 11,1 percenta a za ochranu záujmov SR jedno percento oslovených voličov koalície. Nechceli odpovedať tri percentá respondentov.

Voliči ĽSNS prípadný úspech strany v eurovoľbách vnímajú najmä ako ochranu záujmov Slovenska (77,8 percenta). Ďalej ako nič dôležité (15,2 percenta), ohrozenie záujmov Slovenska (dve percentá) a za medzinárodnú hanbu pre SR to považuje jedno percento oslovených sympatizantov strany. Štyri percentá respondentov neodpovedali.

Ak by Kotlebova ĽSNS uspela vo voľbách do Európskeho parlamentu, za medzinárodnú hanbu pre krajinu by to považovalo 45,9 percenta, za ohrozenie záujmov Slovenska 31,6 percenta, za nič dôležité 14,3 percenta, za ochranu záujmov SR 3,1 percenta voličov SaS. Neodpovedalo 5,1 percenta respondentov.

Za nič dôležité by to považovalo 30,6 percenta sympatizantov hnutia Sme rodina. Za medzinárodnú hanbu to vníma 26,4 percenta, za ohrozenie záujmov Slovenska 22,2 percenta, za ochranu záujmov krajiny 11,1 percenta voličov tohto hnutia. Neodpovedalo 9,7 percenta oslovených.

Prípadný úspech ĽSNS označilo za ohrozenie záujmov Slovenska 28,3 percenta voličov SNS, za nič dôležité 26,7 percenta, za medzinárodnú hanbu 18,3 percenta a za ochranu záujmov 11,7 percenta sympatizantov strany. Neodpovedalo 15 percent respondentov. Za ohrozenie záujmov Slovenska by to považovalo 31,5 percenta, za medzinárodnú hanbu 29,6 percenta, za nič dôležité 18,5 percenta a za ochranu záujmov Slovenska 3,7 percenta voličov KDH. Odpovedať nechcelo 16,7 percenta oslovených.

Väčšina sympatizantov OĽaNO (53,1 percenta) vníma prípadne uspenie kotlebovcov ako medzinárodnú hanbu pre Slovensko. Za ohrozenie záujmov Slovenska 24,5 percenta, za ochranu záujmov krajiny 8,2 percenta a za nič dôležité 6,1 percenta oslovených voličov hnutia. Neodpovedalo 8,2 percenta respondentov. Prípadný úspech ĽSNS označilo ako za medzinárodnú hanbu 43,2 percenta voličov Mosta-Híd, za ohrozenie záujmov Slovenska 21,6 percenta.

Zhodne po 13,5 percenta oslovených to považuje ako ochranu záujmov krajiny, i ako nič dôležité. Nechcelo odpovedať 8,1 percenta respondentov. Sympatizanti SMK považujú prípadný úspech kotlebovcov za medzinárodnú hanbu, za ochranu záujmov Slovenska i za nič dôležité (zhodne po 31,2 percenta). Neodpovedalo 6,2 percenta respondentov. Prieskum si objednala strana Progresívne Slovensko. Zrealizovaný bol na vzorke 1000 respondentov od 8. do 10. mája.