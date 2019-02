Bývalý poslanec Martvoň sa vracia do politiky: Za Národnú koalíciu kandiduje do europarlamentu

Anton Martvoň

Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Bývalý poslanec Národnej rady SR Anton Martvoň sa vracia do politiky. Vstúpil do mimoparlamentnej strany exministra financií za HZDS Sergeja Kozlíka Národná koalícia, za ktorú aj kandiduje do Európskeho parlamentu. Oznámil to v stredu na tlačovej konferencii, kde strana predstavila 14-miestnu kandidátku do eurovolieb. Martvoň je na nej druhý.