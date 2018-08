Natasha prehovorila o hrôze v ružinovskej nemocnici: S dolámanou chrbticou ju poslali trikrát domov

BRATISLAVA – Po tom, čo bratislavskí hasiči zasahovali pri dopravnej nehode trolejbusu a osobného auta, prešli už takmer dva mesiace. Medzi cestujúcimi bola aj cudzinka Natasha, ktorá bola po nehodovej udalosti prevezená do ružinovskej nemocnice. Pre Topky.sk opísala, akú hrôzu tam zažila.

Hoci od nešťastia uplynuli už takmer dva mesiace, Natasha sa z hrôzy, ktorú zažila v ružinovskej nemocnici, ešte stále nespamätala. Cudzinka po dopravnej nehode utrpela vážne zranenie chrbtice. „Sedela som v trolejbuse. Šofér odrazu prudko zabrzdil, aby nenabúral iné auto. Keď som otvorila oči, ležala som na pravom boku na zemi trolejbusu. Nedokázala som sa otočiť,“ spomína žena. „Záchranka ma previezla do ružinovskej nemocnice. A vtedy sa začala moja najhoršia nočná mora,“ dodala.

Natasha sa po nehodovej udalosti nemohla otočiť na chrbát a sťažovala na veľké bolesti. Lekár ju poslal na röntgenové vyšetrenie, ktoré ukázalo, že je všetko v poriadku. „Sestrička mi povedala, že môžem ísť domov,“ krúti hlavou.

Bolesti v dolnej časti chrbtice boli ale také silné, že jej z lôžka museli pomáhať dvaja pracovníci. „Vrieskala som od bolesti a sestrička mi povedala, nech nevyvádzam, že sa nič nedeje,“ vysvetľuje Natasha.

Podľa jej slov s tým prestali až vtedy, keď im prisľúbila, že sa postaví sama. Rukami sa zapierala do steny a postupne sa dvíhala. „Neviem, koľko mi to trvalo a tiež neviem, ako sa mi podarilo dostať do auta a domov,“ dodala.

Po dvoch dňoch trápenia sa v domácej liečbe bola Natasha opäť prevezená do ružinovskej nemocnice. „Ležala som na bruchu a ten istý lekár ma poslal na RTG panvy. Zasa však nič nezistili a nútili ma, aby som sa postavila,“ hovorí cudzinka. Priznala, že napriek veľkým bolestiam sa potešila, že nie je vážne zranená. Začala veriť tomu, že možno má naozaj iba narazenú chrbticu.

Žena bola týždeň odkázaná na pomoc svojho snúbenca, ktorý ju nakoniec opäť priviezol do ružinovskej nemocnice. „Najprv ma vyšetroval neurológ. Pozeral sa ale viac do papierov než na mňa. Potom odišiel,“ opísala. „Potom sa na mňa pozrel starší ortopéd. No ani ten mi neveril, že sa nemôžem otočiť a nútil ma, aby som si ľahla na chrbát,“ doplnila s tým, že lekár ju poslal domov a odporučil "kľudový režim".

Keď sa Natasha v ružinovskej nemocnici ocitla tretíkrát, prišli za ňou aj jej bratia. Spoločne s jej snúbencom ju dostali domov. „Silné bolesti mi neprechádzali. Aj s posteľou ma odniesli pred nemocnicu. Do auta som sa dostala tak, že som sa rukami ťahala dopredu. Brucho sa mi trelo o betón. Moji bratia na mne len smiali,“ opisuje situáciu cudzinka.

O dva dni neskôr sa žene ozval profesor z nemocnice v Starom meste. „Potešila som sa, že mi konečne niekto pomôže,“ povedala. Jej radosť ale netrvala dlho. Po príchode ju profesor utvrdil v tom, že jej nič nie je. „Ani sa ma nepýtal, čo mi je. Nezaujímalo ho, kde všade mám bolesti,“ dodala.

Od nešťastia uplynuli dva týždne a Natasha stále nevedela, čo jej vlastne je. Preto sa rozhodla navštíviť súkromnú nemocnicu s poliklinikou. „Lekári a sestričky boli ku mne veľmi milí. Mali ľudskí prístup a porozumenie. CT vyšetrenie ukázalo, že mám zlomeniny na dvoch bočných výbežkoch v driekovej chrbtici,“ zdôraznila.

Natasha sa následne s výsledkami obrátila na nemocnicu na Kramároch, kde bola hospitalizovaná. „Prijal ma veľmi ochotný lekár, ktorý zavolal do ružinovskej nemocnice. „Viete, že ste poslali pacientku s dolámanou chrbticou domov?“ opýtal sa ich v telefónáte,“ spomína cudzinka, ktorej bola na bratislavských Kramároch konečne poskytnutá adekvátna pomoc. „Teraz som doma. V nasledujúcich dňoch som objednaná na vyšetrenie u súkromného neurológa. Uvidíme, čo ukážu ďalšie výsledky,“ uzavrela.

O vyjadrenie sme požiadali aj ružinovskú nemocnicu. Hovorkyňa ružinovskej nemocnice Eva Kliská potvrdila, že pacientka bola opakovane ošetrovaná. „Pacientka bola v dňoch 29. júna, 1. júla a 9.júla riadne ošetrovaná na CPO Nemocnice Ružinov o čom existujú aj zdravotné záznamy,“ informovala Kliská.