Spravodlivosť, seniori a životné prostredie boli hlavnými piliermi Čaputovej programu

Avizuje, že chce byť prezidentkou, ktorá vráti do verejného života dôveru. „Prestávame dôverovať aj jeden druhému. V spoločnosti sa tvoria trhliny medzi mestom a vidiekom, medzi bohatými a chudobnými regiónmi, medzi mladými a staršími. Akoby už neexistovali hodnoty a ciele, ktoré by nás všetkých spájali a pre ktoré by sme sa vedeli nadchnúť,“ napísala Čaputová na úvod svojho programu.

V téme spravodlivosti sa opiera o svoje advokátske skúsenosti. „Veľké kauzy, ktoré sledujeme v médiách, sú len špičkou ľadovca. Pod ňou leží množstvo ľudských osudov, poznačených tým, že spravodlivosti sa nedalo domôcť, pretože obetiam chýbali kontakty, vplyv či peniaze,“ píše sa v Čaputovej programe. Podľa nej sa potvrdzuje, že pre politikov platia iné pravidlá, nevyvodzuje sa voči nim zodpovednosť, zatiaľ čo od bežných občanov ju štát tvrdo vynucuje. „Ako prezidentka budem vyvíjať maximálny tlak na okamžité a systémové zmeny v polícii, prokuratúre a súdnictve. Som presvedčená, že policajný zbor musí fungovať ako nezávislá inštitúcia, oddelená od politických vplyvov, na čele s profesionálom, a nie lokajom ministra vnútra,“ opisuje svoje predstavy Čaputová.

Zdroj: Topky.sk / Maarty

Zmeny by sa podľa nej mali dotknúť aj prokuratúry, mala by byť viac pod verejnou kontrolou. Súdny systém zase potrebuje väčšiu špecializáciu. „Ako prezidentka budem prikladať maximálnu vážnosť právomoci menovania sudcov a ústavných sudcov, lebo som presvedčená, že okrem odbornosti musí byť kritériom aj etika a morálna pevnosť,“ uzavrela časť programu o spravodlivosti. Čas technologických a globálnych zmien otvára mladým nové príležitosti, ale pre starších je to skôr zdrojom obáv. „Dokážeme im zabezpečiť dôstojný život v starobe? Bude sa o nich mať kto postarať? Ľudská dôstojnosť je totiž hodnotou, ktorá sa nedá merať len výškou dôchodku,“ píše Čaputová v časti programu o dôstojnosti seniorov. Pripomína, že sme treťou najrýchlejšie starnúcou populáciou v EÚ.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Slovensko má podľa nej problém so službami starostlivosti o seniorov, má málo zariadení všetkých typov, málo kvalifikovaných pracovníkov, ktorí pracujú za málo peňazí. Opatrovatelia preto odchádzajú do zahraničia. Problémom je aj množstvo byrokracie. „Ako prezidentka budem trvať na zásadnej zmene starostlivosti o seniorov. Prioritou musí byť, aby čím menej klientov trávilo čas v ústavnej starostlivosti, a čím viac v domácej opatere, alebo v menších zariadeniach. K tomu je potrebné vytvoriť flexibilné právne podmienky aj finančnú motiváciu,“ napísala Čaputová s tým, že zároveň bude vyvíjať tlak na vládu a kraje, aby zvyšovali rozpočet na tieto položky. Takisto je za zjednodušenie systému sociálnych a zdravotných posudkov.

To, s akou bezohľadnosťou dnes pristupujeme k prírode, je hrozbou pre budúce generácie aj naše zdravie. Prírodné bohatstvo Slovenska systematicky ničíme, čo je aj skúsenosť Zuzany Čaputovej z kauzy pezinská skládka. V najväčšom ohrození sú podľa nej lesy. „Doterajšie vlády umožnili masívny, a často aj nelegálny výrub lesov v prospech úzkych podnikateľských skupín. Necitlivá ťažba dreva už nadobro rozvrátila mnohé vzácne ekosystémy, dokonca aj v národných parkoch,“ píše Čaputová.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Pripomína, že odlesňovanie prispieva aj k povodniam. „Ako prezidentka urobím všetko pre to, aby sme pri devastácii našej prírody zatiahli ručnú brzdu. Budem presadzovať, aby minimálne päť percent ekologicky najvzácnejšieho územia zostalo zachovaných ako bezzásahová zóna. To znamená aj 75 percent plochy dnešných národných parkov a národných prírodných rezervácií,“ prisľúbila vo svojom programe. Okrem toho bude žiadať, aby Slovensko tvrdo zakročilo proti rastúcej tvorbe odpadu a presadilo prísnejšiu reguláciu potenciálne nebezpečných skládok. Podporovať bude zálohovanie plastov a ostatné iniciatívy smerujúce k prechodu na obehovú ekonomiku.

„Do úradu prezidenta vstúpim s cieľom obnoviť dôveru v našej spoločnosti. Chcem svojím dielom prispieť k tomu, aby politika bola znovu vnímaná ako verejná služba. To znamená vrátiť silu a zmysel tým hodnotám, ktoré nás všetkých spájajú – ako spravodlivosť, ochrana ľudskej dôstojnosti, a naša civilizačná príslušnosť k demokratickej Európe,“ uviedla Čaputová s tým, že v mene týchto hodnôt bude využívať svoje ústavné kompetencie. Tam, kde prezident kompetencie nemá, chce ísť príkladom a tak, kde nebude môcť ísť príkladom, bude poukazovať na neprávosť.