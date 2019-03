Svetové médiá reagujú na víťazstvo Čaputovej: Zriedkavé víťazstvo liberálov

BRATISLAVA - Víťazstvo právničky a občianskej aktivistky Zuzany Čaputovej v sobotňajšom prvom kole volieb prezidenta SR si všímajú aj svetové médiá. Čaputovej výsledok podľa Financial Times „predstavuje zriedkavé víťazstvo liberálnych síl v strednej Európe, ktorá v posledných rokoch zaznamenala sériu triumfov populistických a nacionalistických kandidátov, no značnú časť hlasov dostali aj stúpenci tvrdej línie“.

Financial Times v článku Prvé kolo volieb na Slovensku vyhrala protikorupčná právnička pripomína, že Čaputová vstúpila do politiky len pred rokom a pohodlne vyhrala prvé kolo prezidentských volieb na Slovensku - prvých odkedy krajinou otriasla vražda investigatívneho novinára.

Kritička vlády

Deutsche Welle v článku Kritička vlády Zuzana Čaputová vyhrala prvé kolo prezidentských volieb pripomína, že Čaputová sa v druhom kole postaví proti kandidátovi vládnej strany, podpredsedovi Európskej komisie Marošovi Šefčovičovi.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Prvé kolo volieb slovenského prezidenta si všíma aj BBC a informuje, že ho poľahky vyhrala právnička a protikorupčná aktivistka Zuzana Čaputová. Ak by podľa The Guardian/ Reuters Čaputová vyhrala „vyčnievala medzi populistickými, nacionalistickými politikmi, ktorí sú vo veľkej časti Európy na vzostupe“.

Zdroj: Topky/Maarty

Prvé kolo volieb prezidenta SR vyhrala so ziskom 40,57 percenta platných hlasov Zuzana Čaputová. Do druhého kola postupuje z druhého miesta so ziskom 18,66 percenta platných hlasov aj Maroš Šefčovič. Druhé kolo volieb hlavy štátu sa uskutoční v sobotu 30. marca.