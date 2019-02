Mimovládne organizácie žiadajú verejnú voľbu nových ústavných sudcov v NR SR

Podľa Juraja Šeligu z iniciatívy Za slušné Slovensko by tak nemohli voľbe predchádzať zákulisné dohody a poslanci by museli obhájiť svoje rozhodnutie. "Od začiatku januára Slovensko žije tým, že si vyberá nových sudcov Ústavného súdu SR. Po tom, ako do výberu vstúpil expremiér Robert Fico, sa v podstate celá voľba sústredila naňho. Nie je to však iba o ňom, ústavný súd je totiž jedna z najmocnejších inštitúcií v tomto štáte a aj preto žiadame verejnú voľbu poslancov," uviedol Šeliga. Parlament musí zvoliť 18 kandidátov, z ktorých následne prezident vymenuje polovicu. Súčasným sudcom vyprší mandát 16. februára.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

"Ústavný súd SR môže prakticky zrušiť akýkoľvek zákon Národnej rady SR, respektíve ho označiť za protiústavný. Rozhoduje o iných dôležitých veciach a je poslednou inštanciou spravodlivosti na Slovensku. Je preto dôležité, aby spomedzi 39 kandidátov a kandidátok vybrali poslanci skutočne tých najpovolanejších," doplnil Šeliga. Podľa aktivistky Zuzany Wienk sú požiadavky opodstatnené aj preto, čo samotnej voľbe poslancov predchádzalo. Ústavnoprávny výbor riešil opakovane potrebnú 15-ročnú právnickú prax Roberta Fica (Smer-SD). Fico nakoniec dostal zelenú aj vďaka poslankyni za Most-Híd Irén Sárközy.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

"Budeme svedkami rozhodnutia, ktoré ovplyvní celú dekádu. Nielen, že sme videli v posledných dňoch, ako sa vládna moc opakovane pokúša pretlačiť jedného z kandidátov cez štartovaciu čiaru, ale aj situácie, keď sa koalícia spriahla s extrémistickou stranou," doplnila Wienk. Mimovládky odovzdali podpísanú výzvu v Národnej rade SR.

Podľa súčasných pravidiel musí získať uchádzač o post sudcu Ústavného súdu SR nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39. Kým predstavitelia koaličných strán presadzujú tajnú voľbu, opozícia a mimovládne organizácie žiadajú verejnú voľbu.