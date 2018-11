Do Humenného sa migranti nechystajú, tvrdí Vaľová

Jana Vaľová

Zdroj: Jana Vaľová

HUMENNÉ - Je oficiálne potvrdené, že 250 migrantov sa do Humenného nechystá. Tvrdí to primátorka mesta Humenné Jana Vaľová. Tému naplnenia azylového centra v Humennom utečencami považuje za pokus zneužiť v predvolebnom boji pracovný materiál z dielne ministerstva vnútra, podľa ktorého Slovensko na šesť mesiacov malo dočasne prijať 250 utečencov. Uvádza sa to vo vyhlásení primátorky Vaľovej, ktoré poskytli z tlačového referátu humenskej radnice.