Prvé reakcie koaličných lídrov po prehre vo veľkých mestách! Zmena volieb, útok na médiá a opozíciu

Ukazuje sa, že trend nezávislých kandidátov v komunálnych voľbách je veľmi jasný, ale ukazuje sa tiež, že vládna koalícia reprezentovaná Smerom-SD, SNS a Mostom-Híd je jediná, ktorá má štandardné politické štruktúry. V diskusnej relácii TA3 V politike to na margo výsledkov komunálnych volieb povedal šéf Smeru-SD Robert Fico. Po ňom sa k voľbám vyjadril Andrej Danko i Béla Bugár.

Opozícia reálne neexistuje

„Blahoželám Andrejovi Dankovi (SNS), lebo má veľmi dobrý výsledok, ale aj Bélovi Bugárovi (Most-Híd), lebo má lepší výsledok ako SMK. Potvrdilo sa, že táto koalícia stranícky nemá alternatívu. Ukázalo sa, že opozícia reálne neexistuje, je to bublina. Jedinou reálnou opozíciou je KDH," povedal Fico.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Podľa jeho slov napriek mediálnemu lynču voči Smeru-SD táto strana dosiahla uspokojujúci výsledok. „Jasné, že sme chceli viac, ale stranícky sme voľby vyhrali, a to napriek tomu, čo sa s nami dialo. Je to teda veľmi príjemný výsledok,“ poznamenal s tým, že ho prekvapil napr. koniec dlhoročného primátora Nitry Jozefa Dvonča. Fico sa tiež zamyslel, či by Slovensko nemalo prejsť na český model komunálnych volieb, kde starostovia a primátori nie sú volení priamo občanmi, ale obsadzovanie týchto postov je výsledkom koaličných dohôd.

Historický úspech SNS

Koaličná SNS dosiahla v komunálnych voľbách historický úspech. Ešte nikdy nemala 160 vlastných starostov a primátorov a ďalších 50 koaličných a 1700 poslancov. Povedal to šéf strany Andrej Danko. Aj on uznáva vzostup nezávislých kandidátov. „Komunál sa ešte nezávislým politikom riadiť dá, ale predstavte si 150 nezávislých poslancov v NR SR, ktorí sa nikdy nedohodnú. Štát musia riadiť stabilizované skupiny ľudí. Tam, kde končia politické strany, začína diktatúra,“ upozornil. Zároveň pogratuloval každému, kto našiel odvahu vstúpiť do verejného života.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

V tejto súvislosti spomenul novelu zákona o politických stranách, ktorú už parlament schválil, ale prezident Andrej Kiska ju vrátil do NR SR. „Dnes už politika nie je len o súťaži politických strán v regiónoch, ale aj o tom, kto ju financuje a kto ju finančne podporuje. To nie sú zbrane z hľadiska politického boja. Asi všetci chceme vedieť, kto koho a ako financuje,“ povedal.

Za veľký fenomén označil Danko aj negatívne kampane na politických súperov. "Toto sú neférové praktiky vo voľbách. Pošpiňovanie, kriminalizácia, to nie je súčasť riadnej kampane," myslí si. Zároveň opäť zaútočil aj na médiá, ktoré podľa neho podporujú tieto kampane a sú financované inými skupinami.

Bugár sa raduje z víťazstva nad SMK

Cieľom strany Most-Híd v sobotňajších voľbách bolo získať o desať percent starostov viac, ako strana mala doteraz, a získala o 30 percent viac. „Ako Most-Híd máme 127 starostov. Som veľmi rád. Získali sme pozície aj tam, kde SMK veľmi silne bojovala. Trend je pomaličky rastúci, to ma teší,“ deklaroval v diskusnej relácii Bugár.

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Za úspechom nezávislých kandidátov vidí sprofanovanie politiky. Na otázku, či by súhlasil s myšlienkou predsedu Smeru-SD Roberta Fica zaviesť český model, teda zrušiť priamu voľbu starostov a primátorov, Bugár odvetil, že na to je už zrejme neskoro. „Rok 2019 je predvolebný, tam sa legislatíva spomalí a máme iné úlohy,“ dodal.