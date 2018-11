Šéfom Košíc sa stal Jaroslav Polaček: Stop červenej diktatúre, víťazstvo venoval synovi

KOŠICE - Voľby primátora v Košiciach vyhral Jaroslav Polaček (29 157 hlasov), s veľkým náskokom pred Martinom Petruškom (16 044 hlasov) a Alenou Bašistovou (10 001 hlasov). „Som pripravený spolupracovať úplne s každým, Košičania si to zaslúžia,“ povedal Polaček.

„Dovoľte mi, aby som toto víťazstvo venoval svojmu synovi, ktorého som rok nevidel. Toto víťazstvo je pre neho," vyhlásil Polaček počas volebnej noci. Reagoval tým na kauzu, ktorá rezonovala v predvolebnej kampani. Podľa jeho slov stojí za víťazstvom s približne 20-percentným priebežným náskokom čestnosť.

„Tento tím sa volá Fungujúce Košice. Ďakujem Košičanom, ktorí mi dali hlas. Ďakujem tým, ktorí pochybovali, a aj tým, ktorí mi hlas nedali - sú Košičania a my sme tu pre nich," povedal.

Spolu so svojím tímom chce, ako hovorí, zastaviť rodinkárstvo a parazitovanie na mestskom majetku. „Chceme, aby sa Košice vrátili naspäť Košičanom a nepatrili vyvoleným," vyhlásil.

Zdroj: TASR/František Iván

Na adresu svojich podporovateľov uviedol, že všetci verili v to, že Košičania a Košice sú pripravené zastaviť politiku strany Smer-SD. „Košice ukázali červenú tejto politickej strane a verím, že je koniec diktatúre tejto strany, ktorá si uzurpovala moc v tejto krajine, nielen v Košiciach, ale aj na Slovensku," povedal.

Víťazstvo by podľa neho nebolo dostatočné, ak by členovia jeho tímu zároveň neboli vo voľbách zvolení za starostov mestských častí, v ktorých kandidovali. „Ak sa nemýlim, prešli nám všetci starostovia, blahoželám im, je to aj ich víťazstvo. Verím, že keď sa ráno zobudíme, tak budeme mať vystavaný aj celý poslanecký zbor tak, aby sme mohli vrátiť Košice Košičanom," vyjadril sa.

Ako povedal novozvolený primátor Polaček, po úspešnej volebnej kampani si potrebuje pár dní oddýchnuť, aby ako tím mohli následne realizovať predstavený plán - a to aj napriek tomu, že funkcie sa oficiálne ujme do 30 dní.

„Tím je potrebné začať nejakým spôsobom zapracovávať, aby sme od prvej chvíle, ako som Košičanom sľúbil, a hneď na prvých zastupiteľstvách, otvorili štatút mesta, rokovací poriadok a urobili tie veci, ktoré sme na prvých 100 dní naplánovali," vysvetlil.

Podľa neho sa v Košiciach určite zmení to, že sa prestane kradnúť. „Toto víťazstvo je o Košiciach a o Košičanoch. Trend, ktorí vidíme, hovorí jasnou rečou - ľudia majú už dosť toho, čo sa tu napáchalo, Košice sú toho príkladom," skonštatoval. Ako zdôraznil, je pripravený spolupracovať úplne s každým. Podľa jeho slov si to Košičania zaslúžia.

Polaček na čele mesta nahradí viceprimátora Martina Petruška, ktorý je od marca poverený riadením mesta. Dôvodom bolo, že riadne zvolený vtedajší primátor Richard Raši (Smer-SD) bol vymenovaný za podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Najväčším rivalom Polačeka bol v tohtoročných komunálnych voľbách práve Petruško, ktorého do boja o primátorské kreslo nominovali strany Smer-SD a SNS.