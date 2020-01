Výpoveď svedka, ktorý upravoval zbraň na vraždu Kuciaka: Horko-ťažko som sa dal presvedčiť

PEZINOK - Vyrobiť hlaveň na zbraň a tlmič mal od obžalovaného Tomáša Szabóa za úlohu svedok Marián Sehnal. Ako dnes uviedol pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, Szabó spolu s Miroslavom Marčekom sa na neho obrátili na jeseň 2017 s tým, že by potrebovali vyrobiť hlaveň na zbraň tak, aby bolo možné na ňu nasadiť tlmič.

Svedok podľa vlastných slov najskôr do celej veci ísť nechcel a tvrdil, že takúto hlaveň vyrobiť nevie. Tomáš Szabó, ktorý bol jeho spolužiakom na základnej škole, mu však tvrdil, že upravenú zbraň potrebujú na vyrovnanie dlhu „nejakej nebezpečnej osobe z Komárna". „Horko-ťažko som sa dal presvedčiť," povedal s tým, že to považoval za kamarátsku pomoc Szabóovi.

Keď sa svedkovi podarilo vyrobiť hlaveň, dvojica následne požadovala aj výrobu tlmiča. „Toto celé mi trvalo asi jeden a pol mesiaca," povedal s tým, že niekedy v novembri 2017 boli obžalovaní upravenú zbraň skúšať pri Malom Dunaji v okolí Kollárova. „Bola to zbraň maďarskej výroby. Klasická deväťmilimetrová pištoľ," povedal.

Dôveroval som mu

Do upravenej zbrane museli podľa neho používať náboje so zníženým množstvom pušného prachu. Sám svedok sa pritom jednej zo skúšok upravenej zbrane zúčastnil. „Funkcia zbrane s mnou vyrobenou hlavňou sa zachovala," uviedol. Doplnil, že následne sa o celú vec už nezaujímal. „Ja som mu (Tomášovi Szabóovi, pozn.) dôveroval, že vie čo robí," odpovedal Sehnal na otázku sudkyne, či sa pýtal, na čo má by zbraň použitá.

Szabóa podľa vlastných slov považoval ako bývalého policajta schopného vyhodnotiť si mieru rizika, do ktorého je schopný ísť. Myslel si, že pištoľ bude asi využitá na zastrašovanie. Sehnal dodal, že bol za výrobu komponentov na zbraň odsúdený trestným rozkazom na trojročnú podmienku.

Výpoveď​ Michala Vargu

Pred súdom sa tiež dnes čítala výpoveď svedka Michala Vargu. Ten mal pôvodne vypovedať osobne minulý týždeň, súd však omylom predvolal jeho menovca. Varga podľa svojej výpovede dal Szabóovi v roku 2016 zbraň, ktorú údajne našiel. Dôvodom bolo, že Szabó je bývalý policajt a vedel, čo má v prípade nájdenej zbrane robiť. Obžalovaný podľa výpovede Vargu tiež tvrdil, že vie zbraň predať a následne mu za ňu dal 400 euro. Podľa obžaloby bola zbraň využitá pri vražde podnikateľa Petra Molnára z Kolárova.

Pojednávanie pokračuje v utorok výsluchom ďalších svedkov. Marian Kočner v súvislosti s utorkovým pojednávaním požiadal o konanie v neprítomnosti. Rovnakú žiadosť súdu už minulý týždeň adresovali najskôr Miroslav Marček a potom Alena Zsuzsová Súd všetkým obžalovaným vyhovel.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v tomto prípade obžalobu na Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka, Alenu Zsuzsovú a Mariana Kočnera. Všetci menovaní sú stíhaní väzobne, u Kočnera je však dôvodom kauza údajného falšovania zmeniek v hodnote desiatok miliónov eur.

Obžaloba v tomto prípade bola podaná pre šesť skutkov, z toho dve úkladné vraždy. Jedna sa týka Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, druhá podnikateľa Petra Molnára z Kolárova z roku 2016 (v tomto prípade sa obžaloba týka iba Marčeka a Szabóa). V prípade uznania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie.

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili vo februári 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Kuciak pracoval ako investigatívny novinár pre portál Aktuality.sk. V rámci svojej činnosti sa zameriaval aj na kauzy spojené s Marianom Kočnerom.