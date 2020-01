Andruskó pred súdom opisuje vzťahy Kočnera s politikmi: Zsuzsová tvrdí, že klame

PEZINOK - Zoltán Andruskó pred senátom Špecializovaného trestného súdu potvrdil, že fotografie zo sledovania novinára Jána Kuciaka, ktoré ukázal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), sú rovnaké, ako videl od obžalovanej Aleny Zsuzsovej. Podľa splnomocnenca poškodených Kuciakovcov Daniela Lipšica ide o fotky z USB kľúča, ktorý sa našiel u Mariana Kočnera. Senát odročil hlavné pojednávanie do stredy (15. 1.).

Dve fotky mala Alena Zsuzsová ukázať Andruskóovi počas prípravy na vraždu novinára vo svojom laptope, do ktorého dala USB kľúč. Na ňom bola aj obšírna správa o Kuciakovom dennom režime. "Na fotke je Ján Kuciak na autobusovej zastávke... Je to fotka, ako ide z práce Kuciak na autobus," opisoval Andruskó fotky, ktoré mu ukázal prokurátor. Niektoré fotky nepoznal. K sledovaniu novinárov sa na svojom webe priznal niekdajší príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Tvrdí, že sledovanie vykonával na objednávku Mariana Kočnera.

"Tento vecný dôkaz je jeden z kľúčových nepriamych dôkazov, ktorý usvedčuje Mariana Kočnera," uviedol Lipšic. Keďže sú fotky z USB kľúča, ktorý bol nájdený u Mariana Kočnera, považuje to za líniu medzi ním, Zsuzsovou, Andruskóom a vykonávateľmi vraždy. Andruskó vo výpovedi rozprával aj o vzťahoch Kočnera s politikmi.

"Keby nemal Kočner také vzťahy s políciou a Smerom-SD, tak by sa to nikdy nestalo... Presne mi opísala vzťahy pána Kočnera s politikmi Smeru. S pánom Glváčom, s pánom Ficom, s pánom Počiatkom, Kaliňákom, Gašparom. Hovorila mi, že pán Marian Kočner má informácie z prvej ruky," povedal.

Zdroj: Jan Zemiar

Zsuzsová si myslí, že Andruskó klame

Preto sa podľa svojich slov bál ísť na políciu, keď si u neho Alena Zsuzsová najprv objednala vraždu prokurátora ÚŠP Maroša Žilinku. Pocit sa mal umocniť, keď chcel objednávku vrátiť a Alena Zsuzsová mu povedala, že Kočner dal už toľko úplatkov, že im už dlhuje státisíce, a nielen 20.000 eur. Dostal preto ľahšiu úlohu ako Žilinkovu vraždu, a to vraždu Jána Kuciaka. Na jeho slová reagovala Alena Zsuzsová. Tvrdí, že nevypovedal pravdivo, a upozornila na viacero rozporov medzi jeho utorkovou výpoveďou a výpoveďami z prípravného konania.

Rozpory sa týkali napríklad toho, kto fotil fotografie z jej laptopu na Andruskóov telefón. Najprv hovoril, že on sám, teraz, že to robila ona. Myslí si, že svoju výpoveď modifikoval podľa medializovaných informácií a že si ešte ako obvinený mohol naštudovať výpovede. Splnomocnenec poškodenej Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica zase poukazuje na to, že Andruskó nemá dôvod klamať, keď už bol za tento čin právoplatne odsúdený.

Zdroj: Jan Zemiar

Andruskó všetko kľúčové potvrdil

Spochybňovanie svedkov je bežnou úlohou obhajoby, zhodnotil prokurátor v utorok po druhom dni hlavného pojednávania v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vypovedal počas neho Zoltán Andruskó. "Nikto nie je schopný po takej dobe zopakovať svoju výpoveď od slova do slova rovnako," reagoval na poznámky obhajoby o rozporoch v jeho výpovediach.

Advokát poškodených Daniel Lipšic po utorkovom pojednávaní skonštatoval, že to bol "dobrý deň". Svedok Andruskó podľa neho vypovedal v plnom rozsahu napriek zvýšenému trestu a v súlade s predchádzajúcimi výpoveďami. "V podstatných veciach všetko kľúčové potvrdil," uviedol. Za najdôležitejšie v Andruskóovej výpovedi považuje to, že poznal fotografie zo sledovania Jána Kuciaka, ktoré mu mala ukazovať obžalovaná Alena Zsuzsová.

Pripomenul, že boli zaistené pri domovej prehliadke Kočnera, ktorý si mal vraždu objednať. "Je to veľmi dôležitý nepriamy dôkaz, ktorý spája objednávku vraždy Jána Kuciaka s Marianom Kočnerom," zdôraznil. Poznamenal tiež, že Andruskó nemal žiadny motív inkriminovať Mariana Kočnera, iba Zsuzsovú.

Zdroj: Jan Zemiar

Právny zástupca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para považuje za predčasné hodnotiť výpovede svedkov. "Som presvedčený o tom, že dnešný výsluch ukázal značné nezrovnalosti a rozpory v jeho tvrdeniach, formálne je svedok, materiálne obvinený," vyhlásil. Poukázal tiež na nezákonné výhody, ktoré má Andruskó ako svedok, ale aj krivé obvinenia voči jeho klientovi.