Bývalý policajný prezident Gašpar chce vysvetľovať okolnosti okolo vraždy Kuciaka

BRATISLAVA - Séria statusov na sociálnych sieťach a videí má verejnosti v rámci projektu "Oklamaní" ozrejmiť okolnosti po vražde novinára Jána Kuciaka. Pripravuje ich bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Ako napísal na sociálnej sieti, chcel by napríklad vysvetliť, aká bola činnosť polície a jeho samotného ako prezidenta Policajného zboru v prvých hodinách po zistení dvojnásobnej vraždy novinára a jeho priateľky, ako to bolo s prítomnosťou riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky Róberta Krajmera na mieste činu alebo ako vznikol vyšetrovací tím a ako sa vyšetrovalo do mája 2018.