Policajná akcia bola atrakciou pre ľudí: Je to obrovská hanba pre celé mesto, tvrdia Kolárovčania

Polícia ohradila páskou časť pod mostom v Kolárove, kde od skorých ranných hodín spolu so záchranármi s komplexnej záchrannej služby prehľadávali okolie Váhu aj jeho hladinu. Podľa zatiaľ nepotrdených informácií mali hľadať strelnú zbraň. Od minulého týždňa, kedy na miesto zobrali aj jedného z piatich obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, sa do Kolárova vrátili druhýkrát. Miestni tak majú o "program" postarané.

Celú akciu totiž z diaľky sledovali obyvatelia. Niektorí sedeli len tak na lavičke, iní sa pristavili na bicykloch, či keď išli cestou z práce. "Ja tu sedím od rána, sledujem to. Asi hľadajú zbraň, ale pochybujem, že tam niečo nájdu. Minulý rok to tu aj bagrovali," povedal nám starší pán, ktorý chodil do školy s otcom Tomáša Szabóa. Podľa informácií televízie Markíza boli však úspešní a vo Váhu sa im podarilo nájsť časť zbrane, údajne hlaveň.

Či ide o tú, ktorou mali zavraždiť Jána Kuciaka a jeho snúbenicu, nie je jasné. V Malom Dunaji zase mali nájsť pištoľ, ktorou zavraždili podnikateľa z Kollárova Petra Molnára. K všetkým trom vraždám sa priznal Miroslav Marček.

Hanba pre Kolárovo

Szabó s bratrancom Marčekom v Kolárove vyrastali, ich rodičia tiež. "Je to obrovská hanba. Neverili sme tomu, ja som chodil so Szabóovým otcom do školy," tvrdil nám Kolárovčan. "Ak by sa toto nebolo bývalo stalo, tak tu vidíte jeho otca na bicykli. Teraz takmer nevychádzajú z domu," hovorí.

Podľa neho je to obrovská hanba pre celé mesto, aj keď si stále nevie vysvetliť, prečo to spravili. "Je to hrozné. Kedysi sme boli slušné mesto, teraz sú tu len policajti. Neviem, či to spravili pre peniaze, ale ak áno, tak je to hrozné. Jeho rodičia sú slušní, nechápem, ako sa to podarilo pred nimi utajiť," zamýšľa sa. Miestni svorne tvrdia, že Szabó s Marčekom neboli problémoví. "Vy si len dávajte pozor, ste rovnako mladí ako ten novinár, čo ho zastrelili. Bože, je to hrozné," dodáva ešte na rozlúčku.

Marček sa priznal

Polícia bola pri Váhu do neskorých poobedných hodín, neskôr sa vyšetrovatelia pobrali do miestnej reštaurácie na obed. Oficiálne sa k zásahu zatiaľ nikto nevyjadril.

K Alene Zsuzsovej, Zoltánovi Andruskóovi, Tomášovi Szabóovi a Miroslavovi Marčekovi pribudol s obvinených z objednávky vraždy aj Marian Kočner. Vyšetrovatelia tak museli začať výsluchy znova. Od začiatku s nimi však spolupracoval len Zoltán Andruskó, ktorý hneď označil za objednávateľa vraždy práve Kočnera. Minulý týždeň sa však k nemu pridal aj Marček, ktorý sa priznal, že to bol on, kto strieľal. Doteraz za strelca, ktorý usmrtil Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú vyšetrovateľa považovali jeho bratranca Szabóa.

Szabóa vypočúvali v pondelok, jeho výsluch však trval asi hodinu. Vypovedať odmietol. Vinu popiera aj Alena Zsuzsová, ktorá mala na žiadosť Kočnera získavať kompromitujúce materiály na vysokopostavených ľudí a politikov.