Kočnera obvinili v prípade vraždy Jána Kuciaka: Usvedčujúca sms-ka vplyvnému podnikateľovi

BRATISLAVA - Je to oficiálne! To, o čom sa dlho šepkalo, sa potvrdilo. Mariana Kočnera začiatkom marca obvinili z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Kočner je už viac ako polroka vo väzbe a obvinený je aj v prípade falšovania zmeniek.

Keď koncom februára Slovensko obletela správa o brutálnej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar povedal, že poprava súvisela s Kuciakovou investigatívnou činnosťou.

Okamžite všetkým napadol Marian Kočner, o ktorom Kuciak písal najčastejšie. Kočner však vystupoval sebavedomo, dokonca spravil s ním aj youtuberi Vasko a Daňo spravili "Prvý povražedný rozhovor", v ktorom spoločne urážali novinárov. Marian Kočner je teraz obvinený z objednávky vraždy Kuciaka. Informáciu potvrdil prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry na tlačovej konferencii, na ktorej prezentovali výsledky vyšetrovania za rok od brutálneho činu.

Kočnera môže usvedčiť komunikácia

Medzi dôkazmi proti Kočnerovi má byť aj jeho komunikácia s vplyvným slovenským podnikateľom. Informovala o tom televízia Markíza. "Kočner mu mal napísať, že pracuje na odstránení nejakého muža,“ tvrdí Markíza. Podľa informácií Denníka N ide o sms správu šéfovi Penty Jaroslavovi Haščákovi:

Kočner: „Inak pracujem na odj**aní čuráka.“

Haščák: „Povieme si, keď budeme spolu.“

Lipšic sa s Kočnerom stretol v base

K obvineniu Mariana Kočnera z objednávky vraždy Jána Kuciaka sa vyjadril aj Daniel Lipšic. “Naposledy som M. Kočnera „stretol“ minulý piatok večer v leopoldovskej väznici. Vracal som sa z pojednávania v Prešove, a išiel som na poradu s jedným mojim klientom. Keď sme o šiestej večer končili, vyšiel z poslednej vypočúvacej miestnosti na chodbe M. Kočner so svojim obhajcom. Keď ma uvidel stáť na opačnom konci chodby pozdravil: „Dobrý deň pán doktor. Ako sa máte?“ Reagoval som, že keďže som živý, tak celkom dobre,” napísal Lipšic.

Vyhrážky bez odozvy

Ako je už známe, Kočner sa Kuciakovi vyhrážal polroka pred vraždou. Novinár sa ho pýtal na jeho podnikanie a Kočner mu agresívne povedal, že sa zameria na jeho osobu aj rodinu a "bude naňho zbierať špinu". "Garantujem vám, že skončíte s písaním," povedal Kočner Kuciakovi.

Ján podal na Kočnera trestné oznámenie, ktoré však nikto neriešil a polícia si ho len pohadzovala. Obvinený Kočner nebol ani predvolaný na výsluch. Vypočuli ho až po vražde, no prípad nakoniec uzavreli s tým, že skutok nie je trestným činom.

"Veľmi sme sa vtedy báli, keď nám Janko pustil tú nahrávku. Ale on len mávol rukou, že sme na Slovensku a maximálne mu niekto podpáli auto alebo naňho podá trestné oznámenie," povedal pred mesiacom Jánov otec.

Sledovanie Kuciaka

Aj napriek tomu, že novinári, ktorí mali dočinenia s Kočnerom vedeli, aký vie byť nepríjemný a arogantný, nie všetci boli presvedčení o tom, že by bol schopný dať zavraždiť novinára. Zdá sa, že opak je pravdou.

Podľa medializovaných informácií Kočner novinárov sledoval prostredníctvom Petra Tótha a iných. Kuciak bol dokonca aj lustrovaný v policajnej databáze a existujú fotografie, ktoré dokazujú, že bol sledovaný pri bežných denných aktivitách. Tieto zábery mali neskôr poslúžiť aj ako materiál pre vraha.

Proti Kočnerovi mal svedčiť aj jeho kamarát Peter Tóth, býlaý novinár a bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby.

Natrela ho Zsuzsová?

Koncom septembra sa v súvislosti s vraždou Kuciaka a Kušnírovej uskutočnili dve razie. Jedna v Kolárove, pri ktorej zadržali Zoltána Andruskóa, Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa. Druhá v Komárne, v ktorom zadržali Alenu Zsuzsovú.

Od začiatku sa hovorilo o tom, že s vyšetrovateľmi spolupracuje len Zoltán Andruskó a mal to byť práve on, ktorý označil Mariana Kočnera ako objednávateľa vraždy. Kočner mal pritom blízky vzťah so Zsuzsovou, údajne mal byť aj krstným otcom jej maloletej dcéry.

Okrem toho, že preňho Zsuzsová pracovala ako prekladateľka, mala pôsobiť aj ako volavka. Na fotky ruských modeliek, za ktoré sa vydávala, lákala rôznych vplyvných ľudí. Po jej zadržaní vysvitlo, že v kontakte bola s Martinom Glváčom, Borisom Kollárom, Jurajom Drobom a mnohými ďalšími.

Od zadržania štvorice obvinených sa čoraz častejšie skloňovalo v súvislosti s vraždou Kuciaka meno Mariana Kočnera. Ako uviedli dozoroví prokurátori, Kočner bol vypočutý ako svedok v marci/apríli minulého roka. Obvinený však nebol urobili tak až po viac ako roku, keď mali dostatočne veľa dôkazov.

„Viac sa o tom rozprávalo, než sme tých dôkazov mali. Nechceli sme ísť do obvinenia, keď nie sme v takom stave vyšetrovania, ktoré by nám to vznesenie obvinenia podržalo,“ povedal prokurátor. Znamená to, že Marian Kočner tak skoro spoza mreží nevyjde. To, či bol Kočner aj konečným objednávateľom, zatiaľ jasné nie je a je v štádiu vyšetrovania.