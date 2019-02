Za objednávkou vraždy nemá byť len Alena: Predzvesť popravy novinára, obvinení na slobodu?

Prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej naberá postupne úplne iný rozmer. Verejnosť sa stále nedozvedela, kto mal záujem zlikvidovať mladú dvojicu. Objednávateľkou má byť Alena Zsuzsová. Žena, ktorá opantala mnohých slovenských politikov a písala si s nimi "horúce" správy, a ktorá mala mať prsty aj v ďalších hrdelných zločinoch.

Dozorujúci prokurátor sa však v súvisloti s prípadom vyjadril v množnom čísle, teda že objednávateľov mohlo byť viac. "Pre nás je úplne bezpredmetné, o akú osobu ide," povedal s tým, že v momente, keď budú vyšetrovatelia disponovať dostatočným množstvom dôkazov, budú dané osoby obvinené.

S vraždou novinára je spájaný aj podnikateľ Marian Kočner. Obvinený však zatiaľ nie je. Zdroj: TASR/Dušan Hein

V súčasnosti sú vo veci dvojnásobnej vraždy obvinení štyria ľudia. Okrem spomínanej Aleny sú nimi Tomáš Szabó, ktorý mal vo Veľkej Mači stlačiť spúšť, šofér Miroslav Marček a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó. Všetci sú stíhaní väzobne.

To sa však o mesiac môže zmeniť, keďže končí primárna sedemmesačná väzobná lehota a orgány činné v trestnom konaní budú musieť požiadať o jej predĺženie. "Ak by sudca zistil prieťahy vo vyšetrovaní, tak hrozí, že ich pustí na slobodu. Toto nedopustíme," povedal Čižnár na tlačovej konferencii.

Únik informácií a zásah do vyšetrovania

Ministerka vnútra Denisa Saková v utorok odňala časť prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka vyšetrovaciemu tímu Kuciak. Dala ho do rúk Inšpekcii ministerstva vnútra SR. Spomínaná časť sa týka prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho, a bývalého ministra vnútra a právnika Daniela Lipšica. Svoj krok ministerka odôvodnila tým, že dochádzalo k úniku informácií z vyšetrovacieho spisu.

"Máme poznatky, že niekto na 99 percent lustroval, minimálne jedného z tých troch, na ktorých bola príprava vraždy smerovaná," vyjadril sa generálny prokurátor Jaroslav Čižnár. Uviedol, že "niekto" mohol byť aj z radov polície. Podrobnosti, ktoré boli získané o potenciálnych obetiach, totiž mohli nadobudnúť len lustrovaním. Aj to je jedným z dôvodov, pre ktorý sa na vyšetrovaní bude podieľať inšpekcia Ministerstva vnútra.

40 zväzkov

Generálny prokurátor zdôraznil aj to, že týmto krokom chceli odťažiť vyšetrovací tím Kuciak, ktorý má podľa jeho slov aj naďalej fungovať v nezmenenej zostave. Rozhodli sa však vytvoriť ďalší vyšetrovací tím, ktorý sa bude zaoberať prípravou vrážd prokurátorov aj advokáta Lipšica. "Dozoroví prokurátori sú tí istí. Iba budú dva policajné tímy," uviedol Čižnár. Vyšetrovací spis má mať v súčasnosti takmer 40 zväzkov.

Oba tímy majú spolupracovať, podľa Čižnára sa predbežne dohodli, akým spôsobom si budú vymieňať informácie. V prípade, že sa preukáže, že mladú dvojicu a prípravu vrážd prokurátorov a právnika majú na svedomí tie isté osoby, sa vyšetrovanie opäť môže vrátiť do jedného základného tímu. "Tento spôsob je najlepší, bude robiť viac ľudí na dvoch veciach, pod dozorom dvoch prokurátorov," priblížil generálny prokurátor.

Únos a predzvesť vraždy

Informáciu, že Jána Kuciaka plánovali pred vraždou uniesť, na tlačovej konferencii odmietli komentovať. Dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry však skutočnosť nevyvrátil ani nepotvrdil. "Asi vás sklamem, naše stanovisko k vyšetrovaciemu úkonu je nemenné, nebudeme žiadnym spôsobom potvrdzovať alebo vyvracať informácie, ktoré vychádzajú z vyšetrovacieho spisu," okomentoval s tým, že pravdivosť každej skutočnosti sa dôsledne preverí.

Ján Kuciak a Martina Kušnírová Zdroj: FB/Martina Kušnírová

Pred samotnou vraždou Kuciaka však mal byť na pláne iný hrdelný zločin. "Môžem vám povedať jednu skutočnosť, ktorá svedčí o tom, že sa nejedná o vymyslené skutky. V prípade jedného poškodeného príprava vraždy dospela až do takéto štádia, že len zhoda okolností spôsobila, že k tomu nedošlo," priblížil dozorový prokurátor. Či však išlo o likvidáciu Šufliarskeho, Žilinku alebo Lipšica, nepriblížil. "Nebudem to konkretizovať, lebo by ste si to mohli domyslieť a domyslieť by si to mohli aj páchatelia, čo vlastne vieme," povedal prokurátor.

Čižnár a nahrávka v kauze Gorila

Na štvrtkovej tlačovej konferencii padla reč aj na kauzu Gorila. Jaromír Čižnár potvrdil, že v minulosti mu bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka prehral časť nahrávky, na ktorej "nebohý pán Határ" hovoril o sponzorských daroch. Čižnár však povedal, že nevedel o tom, že by mohlo ísť o kauzu Gorila. Nahrávku vraj nepočul celú. Po otázkach novinárov, prečo vec nepostúpil polícii povedal, že to mal podľa jeho názoru urobiť Trnka. Ten mal podľa neho nahrávku nosiť na viaceré miesta.

Dobroslav Trnka. Zdroj: TASR/Martin Baumann

"Pán Trnka bol generálny prokurátor. Disponoval tým, čím disponoval. Bolo povinnosťou pána Trnku, ak vedel, že to bola Gorila, to niekam posunúť," vyhlásil. V súčasnosti, keď vie, že išlo o nahrávku v kauze Gorila, však chce, aby ho vyšetrovateľ vypočul.

František Határ, bývalý osobný tajomník predsedu Smeru-SD Roberta Fica, v minulosti poprel informácie z údajného spisu Gorila, že v roku 2006 navštevoval konšpiračný byt. Spis zverejnil anonym v decembri 2011. Jeho obsah vyvolal vlnu nevôle, ktorá sa prejavila vo forme protestov a kritiky voči osobám a finančnej skupine spomínanej na stránkach dokumentu. Orgány činné v trestnom konaní v minulosti informovali, že zadovážené dôkazy napriek svojmu rozsahu zatiaľ neumožňujú vyšetrovateľom, aby vzniesli obvinenie voči konkrétnej osobe.

V súvislosti s nahrávkou rozhovoru Trnku s podnikateľom Marianom Kočnerom, ktorý je v súčasnosti väzobne stíhaný v prípade takzvaných televíznych zmeniek, priblížil, že prípadom sa zaoberá Úrad špeciálnej prokuratúry. "Bolo to okamžite postúpené na ÚŠP, má to tam prokurátor," povedal Čižnár. Na otázky, či sa s Trnkom o tejto veci rozprával, reagoval s tým, že to má riešiť ÚŠP. "Keby som sa ja s ním rozprával, tak vyjde, že som s ním niečo riešil."

Nahrávka rozhovoru Trnku s Marianom Kočnerom bola podľa policajného prezidenta Milana Lučanského získaná v rámci vyšetrovacieho tímu vraždy novinára Jána Kuciaka. Po prvotnom vyhodnotení sa malo zistiť, že nahrávka nesúvisí s vraždou. Policajný šéf v minulosti skonštatoval, že nevie, či nahrávka bola zaistená v rámci domových prehliadok či iných priestorov, alebo bola vydaná, respektíve niekým zaslaná. Verí však, že bola zaistená zákonným spôsobom. Po vyhodnotení môžu byť podľa Lučanského nahrávky využité v rámci samostatných konaní v jednotlivých vyšetrovacích tímoch, či už vraždy Kuciaka alebo kauzy Gorila.