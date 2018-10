Nové informácie z vyšetrovania vraždy Jána a Martiny: Zsuzsová priznala peniaze od Kočnera

BRATISLAVA - Polícia včera vykonala desiatky domových prehliadok u Mariana Kočnera. Ten sa objavil len pri prehliadke domu v Bernolákove, potom ho odviezli späť do Leopoldova. Zatiaľ nie je známe, či ho polícia obviní v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Z ich vraždy je však obvinená štvorica, ktorá je v súčasnosti väzobne stíhaná. Každý z nich je umiestnený v inej väznici.

Či obvinia z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj kontroverzného podnikateľa Mariana Kočnera, zatiaľ nie je známe. Včera však polícia vykonala domové prehliadky na desiatkach miest, kde má Kočner svoje aktivity. Spolu s políciou sa Marian Kočner nachádzal pri prehliadke domu v Bernolákove.Domové prehliadky však elitné komando uskutočnilo v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou.

Kočner je v súčasnosti stíhaný len pre majetkovú trestnú činnosť v troch prípadoch, vrátane kauzy zmeniek televízie Markíza. Pre tento skutok je v súčasnosti aj vo väzbe. V prípade vraždy Kuciaka sú zatiaľ obvinené štyri osoby. Každá z nich je väzobne stíhaná v inej väznici. Vyplýva to z uznesenia, ktoré na svojej stránke zverejnil Najvyšší súd. „Obvinení boli umiestnení do rozdielnych ústavov, čím sa vylúčila domnienka súdu o vzájomnom ovplyvňovaní,“ uvádza sa v uznesení.

Zoltán Andruskó - Banská Bystrica

Zoltán Andruskó sa podľa uznesenia momentálne nachádza v Banskej Bystrici. Ako jediný sa rozhodol spolupracovať s políciou. Práve on vo svojej výpovedi ukázal na Mariana Kočnera ako človeka, u ktorého si mala Zsuzsová údajne objednať vraždu Kuciaka. Kočner však nebol špičkou ľadovca. Podľa uznesenia, ktoré si Topky vyžiadali na základe infozákona od Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici, mala objednávka prebehnúť sprostredkovane cez minimálne jednu ďalšiu osobu. Andruskóov výsluch bol realizovaný bez prítomnosti Zsuzsovej.

Zdroj: Facebook/Z.A., zvjs.sk

Andruskó vo svojej výpovedi uviedol, že Zsuzsová ai vraždu objednala u osoby, ktorá jej mala mesačne vyplácať finančné prostriedky na účet jej dcéry. Touto osobou mal byť Kočner. To potvrdila aj Zsuzsová. Podľa nového uznesenia je dôvodná obava, že mohli v tomto druhu trestnej činnosti pokračovať, keďže Andruskó mal voči Zsuzsovej dlhy. „Z výpovedí je zrejmé, že P. má vysoké dlhy práve voči možnej objednávateľke D., ktorej nadštandardné majetkové pomery nezodpovedajú legálne priznaným príjmom. Z doteraz zistených skutočností nie je vylúčené, že príjmy sťažovateľky pochádzajú práve od osoby, pre ktorú mohla sprostredkovane objednať vykonanie,“ uvádza sa v uznesení z 9. októbra.

Alena Zsuzsová - Nitra

Údajná objednávateľka je umiestnená v Nitre. Zsuzsová sama potvrdila, že Kočner je krstným otcom jej dcéry. V minulosti ju mal aj finančne podporovať. Podľa Zsuzsovej je výpoveď Andruskóa nedostatočným dôkazom na jej stíhanie. Zsuzsová však bola podľa informácií z uznesenia ešte donedávna v kontakte s Kočnerom.

Zdroj: SITA/Jakub Julény, zvjs.sk

„U pokračovacej väzby zdôraznila, že bola finančne podporovaná K., čo vyplýva z pohybov na účte jej dcéry. Z týchto financií si zabezpečovala prostriedky na živobytie a platila leasing na vozidlo. Spolu s dcérou býva u matky, ktorej príjem a výživné otca dcéry tiež tvoria príjem domácnosti. Má zabezpečené prostriedky na živobytie pre seba a dcéru,“ uvádza sa v uznesení, ktoré je prístupné na stránkach Najvyššieho súdu.

Tomáš Szabó - Žilina

Údajný strelec Tomáš Szabó sa nachádza v Žiline. Szabó na svoju obranu uviedol, ze pokiaľ by mal niečo spoločné s vraždou, dávno by Slovensko opustil. „Ak by mal s vraždou niečo spoločné, bezprostredne po nej mal možnosť opustiť Slovensko a zdržiavať sa v zahraničí. Nebol preukázaný dôkaz svedčiaci o úmysle opustiť naše územie, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu,“ píše sa v uznesení. V kontakte bol údajne len s Marčekom a Andruskóom.

Zdroj: SITA/Jakub Julény, zvjs.sk

V jeho dome našli niekoľko zbraní, strelivo, kukly, vaky či putá. Ako dôvod uviedol Szabó to, že veci má z minulosti, keďže bol deväť rokov policajtom. Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry však charakter skutku a spôsob, akým bol vykonaný, nasvedčuje existencii dôvodu väzby. Szabó poprel, že by spáchal dvojnásobnú vraždu. „Spôsob spáchania trestného činu, použitie skrytých metód komunikácie, aplikácií na šifrovanie, použitie tzv. pracovných telefónov a skutočnosť, že minimálne Ing. B. ako bývalý policajt reálne disponuje praktickými skúsenosťami o spôsoboch, akými sa pre potreby trestného konania zabezpečujú dôkazy,“ uvádza sa v uznesení.

Miroslav Marček - Ilava

Miroslav Marček sa mal na vražde podieľať ako pomocník a vodič, umiestnili ho do Ilavy. Prešiel výcvikom podobne, ako Szabó. Pri prehliadkach u neho doma našli podomácky upravené zbrane typu samopal českoslvoenskej výroby s odstraňovanými výrobnými číslami, podomácky vyrobené tlmiče hluku výstrelu a väčšie množstvo nábojov. Spolu so Szabóom mali k dispozícii dielňu, v ktorej zrejme svojpomocne a nezákonne upravovali pôvodne znehodnotené zbrane a tieto spätne prerábali na tzv. „ostré zbrane“ - samopaly.

Zdroj: TASR/Dušan Hein, zvjs.sk

„Je potrebné zdôrazniť kvalifikovaný charakter trestného činu, najmä absenciu osobnej väzby a vzťahov medzi vykonávateľom, pomocníkmi a zavraždenými, lebo predmetný skutok bol vykonaný nie z dôvodu osobnej nenávisti či zášti, sporov, či nedorozumení medzi obvinenými a poškodenými, ale z dôvodu zištnosti a majetkových záujmov. Obvinení boli vzhľadom na svoje predispozície a predchádzajúci výcvik a schopnosti (najmä Ing. B. a V.), ochotní si takýmto spôsobom riešiť svoje finančné problémy,“ opisujú sudcovia dôvod v uznesení.

Zdroj: TASR/Dušan Hein, zvjs.sk ​

Krátko po tom, ako Andruskó označil za objednávateľa Mariana Kočnera, previezli kontroverzného podnikateľa do väznice v Leopoldove. Advokáti o tom nevedeli. Po vyše dvoch týždňoch vykonali domové prehliadky na viacerých miestach. Elitné komando prehľadalo aj Kočnerov dom na Chrasťovej, kde býva jeho exmanželka a je na ňu aj písaný, ďalej byty v komplexe Bonaparte či Five Star Residence. Podľa našich informácií mali vykonať prehliadku aj v jeho apartmáne na Donovaloch. Akcia prebiehala celý deň. V dome v Bernolákove sa im podarilo otvoriť trezor.