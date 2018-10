Z archívu UK zmizla rigorózna práca s rovnakým názvom, ako je tá od Adreja Danka

BRATISLAVA – Rigoróznu prácu s názvom Verejná správa a jej charakteristické črty, obhájenú v roku 1999, vedenie Právnickej fakulty (PraF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave vo svojom archíve nenašlo. Na stredajšej tlačovej konferencii to priznal dekan fakulty Eduard Burda, ktorý reagoval na mediálnu žiadosť o sprístupnenie tejto práce. Zároveň avizoval kroky k prešetreniu tejto situácie.

"Posledná zmienka o fyzickej výpožičke spomínanej rigoróznej práce o tom, že bola vypožičaná a vrátená, bola uskutočnená 21. februára 2011 popoludní, vtedy je poslednýkrát zdokladované, že túto prácu sme mali v archíve," uviedol Burda o dokumente, ktorý vznikol o rok skôr ako rigorózna práca predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, ktorú obhajoval na pôde Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici.

Vzniknutá situácia Burdu mrzí. "Takéto niečo by sa nemalo stávať, budeme po nej naďalej pátrať a zisťovať, čo sa tu udialo," povedal s tým, že nebude špekulovať o tom, akým spôsobom k tejto situácii prišlo. "Nariadil som opatrenie, aby sme zrevidovali a skontrolovali knižničný fond, začíname práve rigoróznymia záverečnými prácami, ktoré nie sú v elektronickej forme," informoval.

Zároveň oznámil, že aj PraF UK už dostala žiadosť o zneprístupnenie rigoróznej práce. "Ide o prácu z roku 1988, meno žiadateľa mi nie je vôbec známe, nemyslím si preto, že by bol teda mediálne zaujímavý," poznamenal dekan PraF UK. V súvislosti s touto žiadosťou však inicioval kroky, na základe ktorých bude môcť prijať fakulta postup v podobných prípadoch v budúcnosti. "Dali sme vypracovať právnu analýzu, ktorá zohľadní túto problematiku z pohľadu autorského práva, licenčných podmienok i ochrany osobných údajov a oblasti GDPR," uviedol.

Kým táto právna analýza nebude k dispozícii, fakulta sa rozhodla v prípade žiadostí o zneprístupnenie dočasne zablokovať výpožičky príslušnej práce, urobiť z nej kópie, aby neprišlo k jej strate a následne postupovať podľa odporúčaní právnej analýzy.

Na PraF UK vyštudoval a získal titul Mgr. predseda Národnej Rady SR Andrej Danko (SNS), doktorský titul získal na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoju rigoróznu prácu sprístupnil len okruhu oprávnených osôb. Podľa medializovaných informácií vznikli práce s rovnakým názvom a témou. Jedna z nich v roku 1999, teda o rok skôr, na pôde PraF UK v Bratislave. Vedenie UMB vyzvalo Danka na zverejnenie jeho rigoróznejpráce, ten odkázal, že dokument nie je utajený a kompetentní majú k nemu prístup. Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) podala v utorok (16. 10.) na Generálnej prokuratúre SR v súvislosti s Dankovou rigoróznou prácou podnet z dôvodu podozrenia z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Danko jej krok nekomentoval. Už skôr oznámil, že v prípade spochybňovania jeho právnického vzdelania a titulu nevylučuje postup v trestnoprávnej rovine.

Lubyovej sa zdá, že všetko okolo rigoróznej práce Andreja Danka je zamerané na jeho diskreditáciu

Je to plne v kompetencii univerzity, aby v prípade rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) konala podľa svojho uváženia. Uviedla to v stredu po rokovaní vlády ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Zároveň pripomenula, že toto nemá rezort školstva vo svojej kompetencii.

Podľa Lubyovej "je to medzi autorom práce a danou univerzitou, ktorí si riadia vzťahy". Lubyová označila celú situáciu okolo rigoróznej práce predsedu parlamentu za "ošemetnú". Ministerka školstva Martina Lubyová si myslí, že celá záležitosť okolo rigoróznej práce predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) a parlamentu Andreja Danka je zameraná na jeho diskreditáciu. "Najprv sa hovorilo, že mal diplomovú prácu takú istú ako rigoróznu. Keď sa ukázalo, že nemá diplomovú prácu, tak bolo zlé, že ju nemá. Potom sa ukázalo, že vtedy právnici nepísali diplomovú prácu, tak je zase niečo zlé s rigoróznou prácou. Keby ukázal rigoróznu prácu, tak by všetci povedali, že nemá nos medzi očami a musel by ukázať, že ho má," povedala ministerka školstva Martina Lubyová po dnešnom rokovaní vlády.

"Je možnosť v rámci licenčných zmlúv, aby sa práce utajovali. Je to legálna možnosť a myslím si, že nejaké percento študentov to aj využíva," povedala šéfka rezortu školstva s tým, že toto si riadia školy so svojimi pravidlami.

Dnes o 17:00 budú študenti z iniciatívy Nie je nám to jedno protestovať pred centrálou SNS. Študenti protestom vyzývajú Danka, aby ukázal svoju rigoróznu prácu. Lubyová chápe, že Danko svoju prácu ukázať nechce. Podľa nej sme každý deň svedkami prekrúcania faktov. "Keby svoju prácu ukázal, našlo by sa zas niečo iné. Treba niekedy povedať stop," dodala šéfka rezortu školstva.