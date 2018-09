Susedia prehovorili o Tomášovi, ktorý je podozrivý z vraždy Jána a Martiny: Obrovský šok a zdesenie

O akcii informovala hneď ráno Polícia Slovenskej republiky na svojom Facebooku. "Pred pár minútami protizločinecká jednotka NAKA zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Momentálne prebiehajú domové prehliadky a ďalšie procesné úkony," napísala polícia.

Zásah prebiehal v Kolárove na juhu Slovenska. Polícia, okrem iných, zadržala aj Tomáša Sz. a jeho bratranca Miroslava M.. V dome, v ktorom mal podozrivý Tomáš bývať so svojimi rodičmi, policajti niekoľko hodín vykonávali prehliadku. Prítomní bol aj nitriansky policajný vyšetrovateľ, príslušníci Národnej kriminálnej agentúry, ale aj Europol.

Názory sú rôzne

Názory susedov na Tomáša sa rôznia, väčšina z nich však tvrdila, že Tomáš bol bezproblémový chlap. "Je to slušná rodina, nikdy nič zlé nespravil. Podľa mňa to celé len narafičili, uvidíte, že nakoniec ho pustia. Chcú len zakamuflovať niečo väčšie," povedal pre Topky sused z domu oproti.

Aj ďalšia žena z obce tvrdila, že Tomáš bol bezproblémový a nikdy nerobil výtržnosti. "Však ja som ho stretla tak raz do roka, ani so nevedela, že tu býva. Strašne som sa zľakla, že čo sa tu deje, bola som v šoku," povedala. Aj ona bola jednou z tých, ktorí sa zobudli nadránom na to, že nad obcou lieta vrtuľník.

Iní, ktorí tiež bývajú na Harcsovej ulici v Kolárove však hovoria, že podľa nich mal Tomáš psychické problémy, najmä v poslednej dobe. "Jeho mama je sestrička, otec na dôchodku. Je to milá rodina, ale podľa mňa mu niečo bolo. Bol čudný," povedala suseda.

Iní občania zase tvrdili, že Tomáš s bratrancom boli v Kolárove známa firma a kontakty mali mať aj vo veľkom Mederi a v Dunajskej Strede. Vraj ak bolo treba niečo riešiť, tak to riešili.

Bývalý vyšetrovateľ a vojak

Tomáš bol v minulosti policajným vyšetrovateľom, z práce ho však podľa našich informácií mali vyhodiť pre "nekompetentnost". Na sociálnych sieťach zverejňoval fotografie z Európskej bezpečnostnej agentúry, kde podľa všetkého prešiel výcvikom. Pracoval aj na lodi ako ozbrojený strážnik.

Tomáš Sz. je zapísaný aj v živnostenskom registri. V Kolárove prevádzkoval obchod so zdravou výživou. Jeho bratranec Mirolav M., ktorý je tiež podozrivý z vraždy Jána a Martiny, slúžil v Ozbrojených silách SR do januára 2013 a mal hodnosť desiatnik. Vojakom už nie je viac ako 5 rokov.

Podľa advokáta Kuciakovcov, Daniela Lipšica, v prípade dokázania viny môžu páchateľ, ale aj tí, ktorí mu pomáhali, stráviť vo väzení mnoho rokov, až doživotie. Advokát Zlatici Kušnírovej, Roman Kvasnica, je však vo vyjadreniach opatrnejší. "V tomto štádiu vyšetrovania sa nebudem vyjadrovať," povedal pre Topky. Podľa našich informácií je však polícia na horúcej stope a je možné, že páchateľov ale aj objednávateľov brutálnej vraždy budeme poznať čoskoro.

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Novinára a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára večer v ich dome vo Veľkej Mači. Telá však našli až o niekoľko dní neskôr, v pondelok 26. februára. Bezprostredne potom vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar informoval o tom, že dôvodom vraždy bola novinárova práca. Na poslednej tlačovej konferencii to potvrdil aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý vtedy zverejnil aj identikit možného svedka.

Ján Kuciak sa často venoval Marianovi Kočnerovi, ktorý je už niekoľko mesiacov vo väzbe. Obvinení je v kauze falšovania zmeniek, spolu s bývalým šéfom televízie Markíza Pavlom Ruskom. Kočner sa Kuciakovi vyhrážal, no polícia to začala riešiť až po brutálnej dvojnásobnej vražde.

Obrovská vlna kritiky sa vzniesla aj na bývalého premiéra Roberta Fica. Kuciak vo svojom poslednom článku poukázal na prepojenia talianskej mafie s Úradom vlády a Máriou Troškovou, ktorá bola Ficovou hlavnou štátnou radkyňou. Zo svojej funkcie odišla, rovnako tak aj Fico. Po tlaku ulice odstúpil aj minister vnútra Robert Kaliňák, policajný prezident Tibor Gašpar, šéf protikorupčnej jednotky NaKa Robert Krajmer a riaditeľ kancelárie a tajomník bezpečnostnej rady štátu Viliam Jasaň.