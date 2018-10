Vyšetrovanie vraždy Kuciaka a Kušnírovej v číslach: VIDEO Čo všetko vieme o chladnokrvnom zločine?

Policajné zložky minulý týždeň úradovali v dvoch juhoslovenských mestách. Vo štvrtok v Kolárove a v piatok v Komárne. Akcia priniesla svoje ovocie. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici ešte v nedeľu rozhodol, že štyria obvinení z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej zostanú vo väzbe.

Zdroj: Polícia SR

Generálna prokuratúra v pondelok na tlačovej konferencii priblížila, akú úlohu mali zohrávať jednotliví zadržaní v prípade vraždy. Tlmočníčka taliančiny Alena Zsuzsová (44), ktorá má väzby na podnikateľa Mariána Kočnera, mala podľa vyšetrovateľov s najväčšou pravdepodobnosťou vyplatiť peniaze vykonávateľom. Polícia ju považuje za objednávateľku. Odkiaľ však mala financie, nespresnili.

Policajti počas akcie zaistili 570 stôp. Zdroj: FB/Polícia SR

Tomáš Szabó mal byť strelcom, Zoltán Andruskó sprostredkovateľom a Miroslav Marček vodičom a pomocníkom. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár uviedol, že dôkazy, ktoré sú v rukách polície, sú veľmi silné na to, aby boli obvinené spomínané štyri osoby. "Zatiaľ to je stále v štádiu obvinenia, takže prehnaný optimizmus nie je na mieste," dodal s tým, že je ale veľký predpoklad na to, že kauza sa dotiahne do úspešného konca.

Policajný spis zaberá celú skriňu. Zdroj: FB/Polícia SR ​

Viac o policajnej akcii s názvom News priblížil v rozhovore pre facebookovú stránku Polícia SR Branislav Zurian, riaditeľ protizločineckej jednotky NAKA.

„Čo sa týka tohto prípadu, bol to jeden z najťažších prípadov, myslím, že nielen môj, ale asi všetkých policajtov, ktorí sa zúčastnili tejto akcie,“ priznal Zurian. Podľa jeho slov bolo náročné najmä to, že od začiatku nevedeli, koho a čo hľadajú.

Priblížil, že vo vyšetrovaní veľmi pomohla analytická skupina tímu. "Naozaj to množstvo dát, s ktorými pracovali, a ktoré vyhodnotili, nám pri objasnení tejto úkladnej vraždy veľmi pomohlo," povedal.

Policajná akcia News v číslach