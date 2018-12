Primátor Nitry Hattas neplánuje na radnici personálne čistky

NITRA – Nový nitriansky primátor Marek Hattas neplánuje na mestskom úrade žiadne personálne čistky. Uviedol to krátko po tom, ako zložil slávnostný sľub a ujal sa svojej funkcie.

Prioritou primátora bude stretnúť sa čo najskôr s prednostom úradu Igorom Kršiakom a ďalšími vedúcimi oddelení. „Až po tejto debate sa bude rozhodovať, či nastanú nejaké personálne zmeny alebo nie. Skôr to ale vnímam tak, že pracovníci mestského úradu dostanú konečne priestor pre svoji realizáciu, uvidíme, ako sa to bude snúbiť s naším programom. Tá atmosféra je momentálne taká, že ľudia sa tešia na spoluprácu, pretože vedia, že dostanú priestor pre tie projekty, ktoré majú vyslovene v 'šuflíkoch'. Teraz je to o tom, nájsť si čas, financie a spoločne si sadnúť," povedal Hattas.

V najbližších dňoch sa bude venovať predovšetkým fungovaniu magistrátu. „Vidíme tu veľký priestor na transparentnosť, na otvorenú samosprávu, na vytvorenie komunikačného oddelenia a samozrejme, treba skonsolidovať financie. Toto je momentálne moje hlavné zameranie. Je tu tých prvých povestných 100 dní, dokedy by sme chceli dať dokopy priority, na ktoré sa zameriame," skonštatoval Hattas.

Ako zdôraznil, väčšinová koalícia vytvorená z poslancov za Tím Hattas, z tímu Pre Nitru a poslancov Demokratickej koalície pravicových strán (DKPS) chce do konca roka presne naformulovať aj svoj program. „Pripomíname, že akýkoľvek dobrý nápad, ktorý príde od iných strán, radi zapracujeme, radi prijmeme. Potrebujeme sa spájať, aby sme naše mesto Nitra posunuli vpred. Program zverejníme, momentálne sme v štádiu, že tie hlavné body sú dané, vďaka čomu sme mohli podpísať aj spoločné memorandum. Teraz je to už skôr o úprave štylistiky a poslednom precizovaní bodov programu," dodal Hattas.