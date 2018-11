Opozícia oslavuje výsledky volieb! Slováci ukázali, že majú plné zuby Smeru

Robiť z komunálnych volieb závery pre parlamentné voľby nemá žiaden zmysel. V diskusnej relácii TA3 V politike to zdôraznil predseda opozičnej SaS Richard Sulík. „Jediné, čo platí, je, že ľudia majú Smeru-SD plné zuby a chcú sa ho zbaviť. A to, na čo sa SaS najviac zameriava, sú voľby do NR SR. Ten vlak je však dobre rozbehnutý,“ myslí si.

Mrva je väčším neúspechom OĽaNO

Na margo výsledkov mimoparlamentných zoskupení Spolu-občianska demokracia a Progresívneho Slovenska Sulík poznamenal, že konkurencia oživuje súťaženie. „Konkurencia je dobrá, o to lepší bude výsledok. Aj my sme kedysi bola nová ryba v rybníku," pripomenul. Sulík priznal, že nie je spokojný s výsledkom Jána Mrvu v Bratislave, ktorého postavilo OĽaNO a liberáli ho recipročne podporili. „Je to teda viac neúspech OĽaNO, oni ho vyberali," ozrejmil.

Musíme si uvedomiť, že Slovensko nie je Bratislava

Ak chceme, aby sa krajina zmenila, musíme si uvedomiť, že Slovensko nie je Bratislava. Upozornil na to šéf mimoparlamentného KDH Alojz Hlina.

„Podľa mňa politické strany podcenili regióny. Z lídrov som jediným, kto počas volebnej noci vycestoval z Bratislavy. Vlani sme boli druhá najúspešnejšia strana v krajských voľbách, teraz sme druhí či tretí v komunálnych voľbách. Vyšlime signál do sveta, že sú tu kresťanskí demokrati a robia,“ apeloval. Hlina označil za mimoriadne dôležité aj budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu. Očakáva v nich vyššiu účasť, pretože podľa jeho slov budú kandidovať aj ľudia, ktorí EÚ nenávidia.

Porazili sme Smer v jeho bašte v Humennom

Veronika Remišová poďakovala všetkým za podporu v komunálnych voľbách. „Kandidáti s našou podporou vyhrali v mnohých mestách. Osobitne ma teší Žilina, Prešov a hlavne Humenné. Počas kampane som bola viackrát na Východe a Humenné pod primátorkou zo Smeru potrebovalo zmenu k lepšiemu. Náš kandidát Miloš Meričko to v Humennom nemal ľahké, čelil mnohým diskreditačným kampaniam, no zvíťazil. Ak sme Smer porazili v jeho bašte, v Humennom, dokážeme ho poraziť aj v parlamentných voľbách,“ uviedla na sociálnej sieti.

Zagratulovala aj všetkým ostatným primátorom, starostom aj poslancom a zaželala im, aby svoje mestá spravovali dobre, čestne a vedeli spolupracovať. „Čaká nás veľa práce, aby sme úspech zo župných a komunálnych volieb zopakovali aj v parlamentných voľbách a mali sme úspešné a dobre fungujúce Slovensko,“ dodala. Anna Verešová (OĽaNO) označila komunálne voľby za úspech aj preto, že v ôsmich krajských mestách Smer-SD stratil podporu ľudí. „Tešíme sa aj z úspechu nezávislých kandidátov. Za najväčšie víťazstvo považujeme víťazstvo Miloša Merička v Humennom,“ uviedla.

Urobili sme zárez, na ktorom sa dá stavať

Zvolením Matúša Valla za primátora Bratislavy bol urobený zárez, na ktorom sa dá stavať. „Vallo neponúkol hipsterčinu, ale to, čo má robiť politik v každej európskej krajine. A ľudia mu to zobrali. V čase, keď sme sa rozhodli ho podporiť, mal malú poznateľnosť. Nevideli sme však iného kandidáta, ktorý mal tak silný program a silný tím. Tak by sa to v politike malo robiť,“ povedal Beblavý.

Na margo výsledkov Spolu v iných častiach Slovenska poznamenal, že strana existuje len deväť mesiacov, napriek tomu má 300 poslancov zvolených len za Spolu. „Z opozície nás predbieha len KDH. Dokázali sme, že sme etablovaní po celom Slovensku,“ deklaroval Beblavý. Predseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko v súvislosti s víťazstvom Valla poznamenal, že nový štýl politiky sa oplatí robiť. „Máme víziu o krajine, Matúš Vallo mal víziu o Bratislave. Verím, že on a jeho tím zmení Bratislavu na moderné a otvorené mesto,“ poznamenal.

Beblavý a Štefunko sa nevyhli ani otázke prípadného spájania ich politických subjektov. „Žiadne strany nekomunikujú tak intenzívne ako my. Je tam veľa prienikov, či už obsahových alebo osobnostných, konkrétne dohody však nie sú. Sme v blízkom vzťahu, povedal by som 'Pre Spolu',“ uviedol Štefunko. Beblavý vidí prieniky najmä medzi voličmi oboch strán. „Majú podobné názory. Odlišné názory máme skôr na úrovni politikov,“ uzavrel.

Z parlamentnej opozície sme obstáli najlepšie

Hnutie Sme rodina zaznamenalo v sobotňajších (10. 11.) komunálnych voľbách najlepší výsledok spomedzi parlamentných opozičných strán. „Samostatne ich máme najviac. Máme tiež 120 poslancov. Je to výborné,“ odkázal.

Z možnej konkurencie v súčasnosti mimoparlamentných strán Spolu a Progresívne Slovensko Kollár obavy nemá. „Sme rodina je neštandardná strana. Neviem si predstaviť, že by od nás k nim niekto odchádzal. Máme úplne iné názory. Naši podporovatelia určite nie sú slniečkari,“ uistil.

Galko hovorí o rastúcom trende

Podpredseda SaS Ľubomír Galko zase vidí rastúci trend v prípade jeho strany. „SaS má výrazne viac starostov, primátorov aj poslancov, ako to bolo v tomto volebnom období. Obsadili sme všetkých 79 okresov, ale nevidíme žiaden problém, ak v komunálnej politike vyhrá kvalitný nezávislý kandidát. Máme úlohu obnoviť dôveru v politické strany na tej najvyššej parlamentnej úrovni, nie sa sústrediť na to, či v komunálnych voľbách uspeje o päť percent nezávislých viac alebo menej,“ avizoval.

Aj členka predsedníctva SMK Ildikó Kőrösi označila voľby za úspešné. „S Mostom-Híd sme mali v niektorých regiónoch úspešnú spoluprácu, a je nám ľúto, že na niektorých miestach bola veľmi silná konfrontácia,“ dodala.