Ján Nosko bude opäť kandidovať na post primátora Banskej Bystrice

„Kandidovať budem opäť ako nezávislý, nestranícky kandidát, ktorý sa bude uchádzať o podporu obyvateľov nášho mesta,“ povedal Nosko s tým, že dnes začne zbierať podpisy potrebné ku kandidatúre a otvorí aj transparentný účet, cez ktorý bude financovať svoju kampaň. „Pokiaľ sa politické strany stotožnia s mojím volebným programom, tak prijmem podporu zo strany všetkých relevantných demokratických politických strán,“ dodal primátor.

„Cítim, že je ešte veľa vecí a projektov, ktoré by som chcel dokončiť," konštatoval Nosko, podľa ktorého je najväčším problémom v meste doprava, a preto chce v ďalšom období pokračovať v súvislej obnove ciest a chodníkov. Má v pláne naďalej investovať do škôl, športu a do sociálnej oblasti. V prípade úspechu chce podporiť aj výstavbu nájomných bytov s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania. V rámci záchrany kultúrnych objektov chce pokračovať v projekte obnovy kaštieľa Radvanských a v novom projekte záchrany historickej časti mesta - Medeného hámra. Podrobný program sľúbil Nosko predstaviť po zozbieraní potrebných podpisov na podanie kandidatúry.

Zdroj: SITA/ Peter Rusko

Súčasný primátor v krátkosti zhodnotil svoju prácu pre mesto počas štyroch rokov. Na autobusovú stanicu ho prišli podporiť osobnosti mesta z rôznych oblastí. „Podporil som Jána Noska pred štyrmi rokmi. Urobím to aj teraz, z jedného prostého dôvodu. Je to zatiaľ najlepší primátor, akého mesto malo,“ uviedol riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev.

Jediným Noskových protikandidátom na funkciu primátora v jesenných komunálnych voľbách je nezávislý poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Igor Kašper. Svoju kandidatúru ohlásil koncom júna, pričom podporu mu deklarovali strany SaS, OĽaNO, KDH, Sme Rodina a Progresívne Slovensko.

V jesenných voľbách do VÚC neúspešne kandidoval na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ale bol zvolený za poslanca krajského zastupiteľstva. Komunálne voľby vyhlásil predseda Národnej rady SR Andrej Danko na sobotu 10. novembra.