Veľká zmena u českej herečky: Opäť nový chlap!

Lucie Zedníčková (Zdroj: Taurus Film)

PRAHA - Dnes má 55 rokov, no začína akoby odznova. Herečka Lucie Zedníčková má totiž po svojom boku nového muža. A tiež sa rozhodla pre sťahovanie - predala dom a zrekonštruovala starý statok.

Lucie Zedníčková sa narodila 15. novembra 1968 ako Bártová. Priezvisko má po hercovi Pavlovi Zedníčkovi, ktorý bol ženatý s jej matkou.

Lucie sa odmalička venovala dabingu a televízii. Koncom 70. rokov začala účinkovať vo filmoch a neskôr aj v seriáloch. Zahrala si napríklad v snímkach Lásky mezi kapkami deště, Třetí princ, Kouř, Mládí na prodej, či Saturnin. Niekoľko úloh stvárnila aj v nemeckých filmoch.

Objavila sa v seriáloch ako Co teď a co potom?, O zvířatech a lidech, Expozitura, Nevinní, Ordinace v růžové zahradě.

Lucie Zedníčková a Ondřej Havelka (Zdroj: ČT)

Lucie bola vydatá za scenáristu a producenta Víta Pokorného, s ktorým má dve deti. Potom randila s kolegom z Brna, ktorý si ale našiel v divadle mladšiu partnerku. Neskôr si s o deväť rokov mladším Jaroslavom Matějkom postavili aj dom, ale tento vzťah tiež nevyšiel.

V roku 2019 priznala herečka vzťah s osvetľovačom a zvukárom Miroslavom Ollém. Pár tvorili od mája 2019. No dnes sa zdá, že po jej boku je zas niekto nový.

Zedníčková totiž v nedávnej reportáži o rekonštrukcii statku stále hovorila v množnom čísle, no identitu partnera prezradiť nechcela. „Každý sa nejako volá,” vyhlásila so smiechom na otázku redaktorky televízie Prima, či má muž po jej boku aj meno.

Je však jasné, že ide naozaj o niekoho, o kom verejnosť doteraz nevedela. „Nová láska, nový dom, všetko nové, je to úplne skvelé,” vyhlásila rozžiarená herečka. „Našla som niekoho, koho baví to isté, čo mňa. Je to proste najväčšia výhra. Bavia nás spoločné záujmy,” zverila sa v relácii Showtime.

Lucie Zedníčková (Zdroj: ČT)