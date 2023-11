Priznanie českého speváka: Špión... Spolupracoval s CIA!

Richard Adam (Zdroj: ŠlágrTube)

Richard Adam sa narodil 14. novembra 1930. Chodil na obchodnú školu, vďaka otcovi sa však stal spevákom. Hoci ten nepovažoval umeleckú dráhu za poriadnu profesiu, keď na istý koncert nedorazil spevák, odporučil konferencierovi, aby k mikrofónu pustil práve jeho syna.

Od roku 1950 pôsobil Adam v rôznych orchestroch a o sedem rokov neskôr vyhral spevácku súťaž. Najväčšiu slávu zažil spevák v 50. a 60. rokoch minulého storočia. K jeho najväčším hitom patria piesne Tina Marie, Páni kluci, Cestář, Vlak jede krajinou, Granada, Šestnáct se víckrát nevrátí, Příliš mlád nebo Můj strýček.

Richard Adam (Zdroj: Supraphon)

Richard Adam bol populárny aj v Nemecku. V istom čase tam bol dokonca obľúbenejší ako Karel Gott. Bohužiaľ, jeho kariéru prerušil zákaz činnosti. „Niektorí moji kolegovia, ktorí predstierali, že boli utlačovaní komunizmom, nevedia odpovedať na otázku, kde sa teda vzali tie stovky ich nahrávok, keď tvrdia, že nemohli spievať. Ja som na tom bol trošku inak,“ spomínal Adam v roku 2007 pre portál Ahaonline.cz.

Štátna bezpečnosť mala totiž podozrenie, že swingový spevák spolupracuje s CIA. Nenašli na to ale dostatok dôkazov, a tak ho obvinili z pašovania briliantov a putoval na dva roky do väzenia. Až po revolúcii priznal, že to bola pravda a CIA ho naozaj naverbovala na spoluprácu. Jeho autobiografia sa volá Zpěvák se zvláštním posláním nebo špión s podmanivým hlasem.

Richard Adam zomrel 14. októbra 2017. Podľahol rakovine, s ktorou už dlhšie bojoval. Napriek tomu ešte na jar 2017 príležitostne vystupoval.

Richard Adam (Zdroj: ŠlágrTube)