Krásna Monica Bellucci je bláznivo zamilovaná: Túto BOHYŇU má v posteli slávny režisér!

Monica Bellucci (Zdroj: SITA, Profimedia, Archív M.B.)

RÍM - Talianska herečka Monica Bellucci, ktorá práve dnes oslavuje 59. narodeniny, bola vždy idolom mnohých mužov. Láska ju však neraz poriadne potrápila... Aktuálne je ale opäť konečne šťastná. A to po boku muža, ktorý je verejnosti dobre známy.

Monica Bellucci sa narodila 30. septembra 1964 v meste Città di Castello. Svoju kariéru začala najskôr ako modelka. V roku 1988 sa presťahovala do Milána a o rok na to už predvádzala aj v Paríži a New Yorku. Práve tam začala navštevovať hodiny herectva, ktoré priniesli svoje ovocie.

Dôkazom sú viaceré počiny, v ktorých krásna tmavovláska predviedla nielen svoj šarm, ale aj herecké nadanie. Spomenúť možno filmy Maléna, The Matrix Reloaded, Umučenie Krista, či bondovku Spectre.

(Zdroj: Miramax Films)

Monica nepochybne patrí medzi najkrajšie hviezdy filmového plátna. V láske sa jej však príliš nedarilo. Za sebou má dve nevydarené manželstvá. Jej prvým mužom v priebehu rokov 1990 - 1994 bol Claudio Carlos Basso. V roku 1996 sa pri práci spoznala s hercom Vincentom Casselom, za ktorého sa o tri roky neskôr vydala. Po 14 rokoch sa ich však manželstvo, z ktorého vzišli dve dcéry, rozpadlo.

Kráska tvorila istý čas zamilovaný pár aj s umelcom menom Nicolas Lefebvre. Avšak v roku 2019 sa ich cesty rozišli a kráska nemala po svojom boku iného oficiálneho partnera.

Tento rok sa však v médiách objavili prekvapivé správy. A to, že randí so slávnym režisérom Timom Burtonom. Zaľúbenci spočiatku svoj vzťah príliš nekomentovali. V lete však kráska v rozhovoroch čo-to prezradila. „Povedzme, že som v Timovi našla úžasnú spriaznenú dušu. Niekoho, koho svet je plný snov. On je jednoducho úžasný,” uviedla pre Harper´s Bazaar slávna tmavovláska.

Monica Bellucci a Tim Burton (Zdroj: profimedia.sk)