Häkkinenova česká manželka po 3 deťoch: Aha, aká postavička!

Mika Häkkinen (Zdroj: TASR)

Mika Häkkinen sa narodil 28. septembra 1968. Odmalička ho bavilo jazdiť a vyhrával preteky na motokárach.

V roku 1991 sa stal jazdcom Formuly 1 v tíme Lotus. Neskôr sa stal testovacím jazdcom tímu McLearen a v jeho farbách v roku 1997 vyhral svoje prvé preteky. O rok neskôr získal prvý titul majstra F1.

Ako uvádza TASR, Häkkinen sa stal majstrom sveta v rokoch 1998 a 1999, celkovo si pripísal 20 víťazstiev na Veľkých cenách, 51-krát stál na pódiu a vybojoval si 26-krát pole position. „Boli to krásne časy, užíval som si to, ale keďže viem, koľko obetovania sa stojí dostať sa na vrchol a aké náročné je to po fyzickej i mentálnej stránke, nemôžem povedať, že by mi to chýbalo. Teraz si preteky vychutnávam pri televízii a môžem povedať, že to naozaj prežívam. Keď bojujú o titul plece pri pleci dvaja jazdci, je to strhujúce a dobré pre náš šport,” povedal v roku 2021 pri krátkej návšteve Slovenska.

Na konci minulého storočia bol fínsky jazdec jedným z najväčších súperov Nemca Michaela Schumachera. „Boli sme rivali, on chcel veľmi vyhrávať a bolo mimoriadne ťažké ho na okruhu predbehnúť. Samozrejme, že keď sme súperili, tak naše vzťahy neboli také úzke, ale mimo seriálu sme si k sebe našli priateľskú cestu,” uviedol Häkkinen.

Mika Häkkinen (Zdroj: TASR)

Häkkinen aktívne jazdil do roku 2001, kedy ohlásil, že potrebuje prestávku. Nakoniec v polovici roku 2002 vyšlo najavo, že odchádza do dôchodku, čo sa týka závodov F1. Neskôr sa ešte objavil v závodoch DTM. Posledné preteky vyhral v roku 2007, koncom tohto roka skončil aj s týmto športom.

Po skončení jazdeckej kariéry sa dramaticky zmenil aj jeho život. V roku 2008 s manželkou Erjou, s ktorou má syna a dcéru, ohlásili, že sa rozvádzajú. Od roku 2007 už Mika žil s Češkou Markétou Remešovou. Tá mu porodila 3 deti. V marci oslávila 45. narodeniny, no postavu by jej mohli závidieť aj mladšie ročníky.

(Zdroj: Instagram MH)

(Zdroj: Instagram MH)