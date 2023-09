Psychicky chorá Catherine Zeta-Jones: S týmto skoncovala... Je to jed!

Catherine Zeta-Jones (Zdroj: SITA)

Catherine Zeta-Jones sa narodila 25. septembra 1969. Ako dieťa sa venovala tancu, spievaniu aj herectvu. V 15 rokoch opustila školu, aby sa naplno rozbehla svoju hereckú kariéru.

Najprv sa venovala divadlu, pred kamerami debutovala v roku 1990. Keď si ju v Anglicku zaškatuľkovali do jedného typu úloh, odišla do Los Angeles.

Catherine si zahrala vo filmoch ako Zorro: Tajomná tvár, Pasca, Všetky moje lásky, Traffic: Nadvláda gangov, Chicago, Terminál, Dannyho dvanástka, Korenie života, Vedľajšie účinky. Objavila sa aj v niekoľkých seriáloch, napríklad Mladý Indiana Jones, Zlá krv, Queen America, Wednesday, Lovci pokladov.

Sean Connery a Catherine Zeta-Jones (Zdroj: 20th Century Fox)

Catherine je vydatá za kolegu Michaela Douglasa, ktorý sa narodil v rovnaký deň, len o 25 rokov skôr. Po tom, čo bojoval s rakovinou, herečka priznala psychické problémy. V roku 2011 bola krátko hospitalizovaná na psychiatrickej klinike.

„Po strese, ktorý jej spôsobil minulý rok, rozhodla sa Catherine prihlásiť na krátky pobyt na klinike mentálneho zdravia, aby si liečila bipolárnu poruchu,” uviedla vtedy jej hovorkyňa. Brunetka neskôr absolvovala aj ďalší pobyt v tomto zariadení.

Catherine má diagnostikovanú formu bipolárnej poruchy, kde sa striedajú depresívne a manické stavy, pričom "čierne epizódy" sú častejšie a tie euforické nie sú až také výrazné ako pri klasickej forme, ktorou trpí väčšina ľudí.

„Nie som typ osoby, ktorá by rada vykrikovala svoje osobné problémy zo strechy, ale keď je už moja bipolárna porucha verejná, verím, že ďalší "postihnutí" budú vďaka tomu vedieť, že je to úplne zvládnuteľné,” povedala herečka pre InStyle.

Zdá sa, že jej stav ju nijako extrémne neobmedzuje, jednej veci sa však radšej vzdala. „Najmúdrejšia vec, ktorú som urobila, bola, že som prestala sledovať online svet. Som ten typ človeka, čo by hľadal len negatívne veci. Michael tomu naozaj nerozumie, ale taká som. A s mojou bipolárnosťou je to jed. Tak som s tým prestala. A je to veľmi oslobodzujúce,” prezradila Catherine.

Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas (Zdroj: SITA)