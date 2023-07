Známy hudobník si vytrpel svoje: Niekoľko dní v kóme a... Celý rok zotavovania!

Galéria fotiek (3) Ringo Starr

Zdroj: Mirror Films

LIVERPOOL - Dodnes je obdivovaný pre svoje hudobné majstrovstvo za bubnami, no stačilo málo a nikdy by sme ho nespoznali. Ringo Star totiž v detstve bojoval so život ohrozujúcou chorobou. Na niekoľko dní dokonca upadol do kómy a zostavoval sa celý rok.