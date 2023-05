Božská Kylie Minogue (55) nestarne: Aha! Takto vyzerala, keď mala sladkých 17

Kylie Minogue sa narodila 28. mája 1968 v Melbourne. Slávnou sa však stala vďaka herectvu. V roku 1986 sa začala objavovať v najpopulárnejšej telenovele v Austrálii s názvom Neighbours, ktorá odštartovala kariéru mnohých známych mien, ako je napríklad aj Margot Robbie.

Galéria fotiek (4) Kylie Minogue

Zdroj: Grundy Television Australia

Jej snom však bola spevácka kariéra a tú naplno rozbehla na konci 80-tych rokov. Na svoje konto si pripísala množstvo svetoznámych hitov, ako sú napríklad Can't Get You Out Of My Head, Love At First Sight či In Your Eyes.

Jej osobný život však až taký úspešný nebol. Speváčka aj napriek viacerým vzťahom doteraz nenašla toho pravého. Čo ju mrzí oveľa viac, je to, že sa jej nepodarilo mať deti. Za to však môže zákerná choroba, ktorej v minulosti čelila.

V roku 2005 jej totiž diagnostikovali rakovinu prsníka. Podľa jej slov je práve boj s týmto ochorením dôvodom, prečo nemohla mať deti. „Nemôžem povedať, že by som necítila ľútosť, ale bolo by pre mňa veľmi ťažké, keby som sa nepohla ďalej. Musíte akceptovať to, čo sa stalo a naučiť sa s tým žiť," povedala Minogue v roku 2019.