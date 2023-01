Exkluzívny ROZHOVOR s kolegom Dušana Hergotta (†46): Mrazivé DETAILY z dňa jeho úmrtia… Ležal tam 12 hodín!

Spomienky sú niečo, čo po zosnulom zostane navždy. Dôležité však je si ich pripomínať. O to sa každoročne snažia aj blízki zosnulého hudobníka Dušana Hergotta, vrátane jeho bývalých členov zo skupiny Senzus. Včera uplynulo presne 17 rokov od jeho predčasnej smrti a na Evanjelickom cintoríne vo Svätom Jure sa konala už tradičná pietna spomienka.

Dorazili jeho najbližší, rodina, kamaráti... Aj časť legendárnej skupiny Senzus, v ktorej do svojej smrti pôsobil. Igor Fekete chýbal, no ako sa nám podarilo zistiť, zapáliť sviečku na Dušanovom hrobe bol dopoludnia. Pavel Peschl si však stretnutie nenechal ujsť. A pre Topky.sk porozprával, ako si na osudný deň spomína. Dozvedel sa to cez telefón.

Zavolal Hergottovej partnerke, lebo potreboval s Dušanom hovoriť. „Stále to mám utkvelé v pamäti. Jeho družka Soňa povedala, že trochu je s ním povadená aj kvôli alkoholu. Hovorím jej, potrebujem ho k telefónu, zavolaj mi ho,“ povedal nám Pavel. Spevák žil v mezonetovom byte a v tom čase spal v izbe na hornom poschodí. Aspoň si to jeho polovička myslela...

Galéria fotiek (17) Spomienka na Dušana Hergotta

Zdroj: Ján Zemiar

„Po minúte s plačom správa, že: Dušan je mŕtvy. Tak som skočil do auta a určite som aj urobil veľa dopravných priestupkov, keďže som sa neskutočne zľakol a po ceste som telefonoval už vydavateľovi, kolegovi, Igorovi Feketemu. Keď som sa to dozvedel, ja som tam behom pol hodiny bol. Ležal na posteli, uvoľnený, akoby spal. Mal kľudný výraz tváre, no už nebolo pomoci,“ poznamenal Pavel.

To bol pre neho moment, ktorý mu už navždy zostal v hlave. „Potom keď prišiel obhliadajúci lekár, tak ten povedal, že už tam leží mŕtvy 12 hodín,“ prezradil hudobník. No a hneď potom prišiel ten najsilnejší a najviac zarážajúci pohľad. „Keď ho už prišli zobrať, tak s človekom, s ktorým som roky hral, zaobchádzali úplne neľudsky ako ho dávali do tej truhly. Smutné to bolo. Nohami, rukami. Bol samozrejme stuhnutý, no bolo to také, že plakal som pri tom,“ zaspomínal si na dehonestujúci akt zakladateľ kapely Senzus Pavel Peschl.

Galéria fotiek (17) Pavel Peschl pri hrobe Dušana Hergotta

Zdroj: Ján Zemiar

Niečo takéto vidieť a zažiť, muselo byť bezpochyby veľmi nepríjemné, o to viac, keď ide o blízkeho človeka. No napriek tragédii kapela Senzus nemohla prestať fungovať. Z uzavretých zmlúv totiž hrozili vysoké sankcie. O tom, ale napríklad aj o humorných zážitkoch s Dušanom Hergottom porozprával Pavel Peschl viac v rozhovore vyššie.