Spevák a autor Darinho hitu: Krach a vážna choroba... Autom chcel napáliť do steny!

Jiří Zmožek sa narodil 21. februára 1943. Na konzervatóriu sa venoval hre na piano a lesný roh. Neskôr pracoval ako autor hudby pre ostravské štúdio Československého rozhlasu.

Komponoval hudbu pre Hanu Zagorovú, Mariu Rottrovú, Věru Špinarovú, Helenu Vondráčkovú a mnohých ďalších. Je autorom skladby Tam u nebeských bran (Michal Tučný), či Zvonky štěstí (Darinka Rolincová a Karel Gott). Sám naspieval hit Už mi lásko není 20 let. Zložil hudbu aj k niekoľkým filmom.

Po roku 1989 sa Jiří Zmožek pustil do podnikania, založil vlastné vydavateľstvo. V roku 1994 však prišiel krach a s ním finančná aj rodinná kríza. Umelcovi sa navyše v krku objavil nádor, ktorý obrástol hlasivky a lekári ho odmietli operovať. „Vtedy mi Satan hovoril: Teraz to autom napáliš do tej steny a budeš mať pokoj,” zveril sa, aké myšlienky mu vtedy vírili v hlave.

Nakoniec sa jeho útechou stala viera v Boha. Odvtedy skladá kresťanské piesne a spieva v rôznych kostoloch. Vytvoril tiež muzikál Velký příběh lásky, která přemohla svět.