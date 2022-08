Desivý zážitok slovenského herca: Sestra mu zomrela priamo pred očami!

BRATISLAVA - Bolesť, ktorá nikdy nepominie! Herec Csongor Kassai má mladšieho brata Alberta, no vyrastal aj so staršou sestrou Tünde. Ako štvorročný bol priamo pri tom, keď zomrela.

Csongor Kassai sa narodil 24. augusta 1972. Jeho materinským jazykom je maďarčina. Vyštudoval elektrotechnickú priemyslovku, no zamestnal sa v košickom divadle Thália a potom sa vybral na VŠMU.

Po škole začal hrať v Radošinskom naivnom divadle. Hral aj na doskách SND, Novej Scény, v DAB v Nitre, v divadle Aréna, v tanečnom divadle ElleDance aj v českom Národnom divadle.

Pomerne rýchlo sa stal obľúbeným filmovým hercom. Diváci si určite pamätajú filmy Musíme si pomáhať a Krajinka. Neskôr účinkoval v snímkach Kruté radosti, Čert ví proč, Slunečný štát, Posledný vlak, Muzika, Učiteľka, Nech je svetlo, Krajina ve stínu a najnovšie v komédii Láska hory prenáša.

Kassai hral aj v seriáloch Profesionáli, Zoo či Hrobári.

Talent mal aj Csongorov brat Albert, ten však ponuku Stanislava Štepku, aby sa pridal k Radošincom, neprijal. A obaja si možno občas kladú otázku, kam by život zavial ich staršiu sestru Tünde.

Tá sa však dožila len predškolského veku, zomrela ako 5-ročná. „Doma sme trávili jarné prázdniny. A aj keď bol február, bolo celkom pekné počasie. U susedov sme hrali naháňačku. Vybavujem si, že susedka vetrala perinu, potom ju dala na zábradlie. Sestra ju totiž poprosila o pohár vody. Zrejme bola strašne studená a ako to rýchlo vypila, dostala kŕč do srdca,” povedal Csongor kedysi v rozhovore pre týždenník Téma.

Dievčatko padlo na zem a prestalo sa hýbať. Svedkami bolo ďalších päť detí. Sestrička z vedľajšieho domu jej okamžite poskytla prvú pomoc a odviezla ju do nemocnice. „Prišiel som bez nej domov oznámiť babičke, že sestra asi zomrela. Do smrti budem mať pred sebou ten babičkin výraz. Potom prišli domov rodičia, z práce si odskočili na obed a namiesto toho okamžite odišli za sestrou... Nikdy som sa mamy nepýtal na podrobnosti, ale muselo to byť niečo príšerné,” uviedol herec.