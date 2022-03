Speváčka z The Voice rozbehla kariéru a... SMRŤ: Bože, mala len 22 rokov!

Galéria fotiek (4) Christina Grimmie

Zdroj: Profimedia

NEW JERSEY - Dnes by oslavovala narodeniny... Christina Grimmie sa najprv zviditeľnila zverejňovaním svojich speváckych výkonov na platforme YouTube, neskôr sa prihlásila do súťaže The Voice. Tam skončila tretia a jej kariéra sa pekne rozbiehala. Lenže už ako 22-ročná zomrela - zastrelil ju muž, ktorý potom obrátil zbraň aj proti sebe.