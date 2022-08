Herecká legenda, ale hrozný otec: Jedna dcéra spáchala samovraždu a tá druhá...

Rodák z českej Prahy Miloš Kopecký sa narodil 22. augusta 1922. Pochádzal z dobre situovanej rodiny kožušníka Vladimíra Kopeckého a bývalej modelky, neskôr klobučníčky Marty Grimmovej. Otec očakával, že syn prevezme a zveľadí kožušnícky podnik. Mladého Miloša Kopeckého však lákalo divadlo, s čím otec nesúhlasil.

Túžbu po herectve viac chápala jeho mama, ktorá ho podporovala. Synovho úspechu sa však nedožila. V čase okupácie ju pre židovský pôvod transportovali do Terezína a odtiaľ do smutne známeho koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, odkiaľ sa už nevrátila. Peklom nacistického tábora si prešiel aj budúci slávny herec. Posledný rok druhej svetovej vojny strávil v pracovnom tábore v Bystřici u Benešova.

Po vytriezvení z povojnového nadšenia vtedy 22-ročný Miloš Kopecký odštartoval hereckú kariéru v divadle Větrník. Neskôr vystriedal niekoľko angažmánov vrátane Divadla ABC, Hudobného divadla Karlín, Divadla na Vinohradech a pražského Národného divadla. Svoje úlohy oživil novátorským poňatím a svojbytnou inteligentnou komikou, čo ho zaradilo medzi české herecké legendy.

Do pamäti filmových divákov sa nezmazateľne zapísal výkonmi v známych snímkach ako Pyšná princezna (1952), Byl jednou jeden král... (1954), Dobrý voják Švejk (1956), Baron Prášil (1961), Bílá paní (1965), Noc na Karlštejně (1973), Adéla ještě nevečeřela (1977) alebo Božská Ema (1979).

Kopeckého herecký prejav s prvkami tragikomiky, irónie a humoru bol zámerne pokojný, striedmy, avšak vždy so skvele načasovanou pointou. Svoje umenie predviedol aj v televíznych seriáloch Hříšní lidé města pražského (1968) alebo Slavné historky zbojnické (1985). Jeho najslávnejšou úlohou sa však stala rola doktora Štrosmajera v seriáli Jaroslava Dietla Nemocnice na kraji města (1977).

Herec bol štyrikrát ženatý. "K umývačke riadu i anglickej kráľovnej sa má muž chovať rovnako, to znamená dobre a galantne. Ženy to na mne vycítili a zrejme ocenili," charakterizoval svoj vzťah k ženám.

V manželstve so Stellou Zázvorkovou sa mu narodila dcéra Jana. Tá trpela tým, že na ňu rodičia nemajú nikdy čas, a tak si v jeden večer pustila plyn. Načasovala si to tak, aby ju mama našla živú po návrate z predstavenia, lenže Zázvorková sa zdržala... Jej susedou bola vtedy kolegyňa Květa Fialová. „Zrazu pribehla Stella, že našla dcéru v kuchyni. ležala na podlahe a nad ňou pustené štyri plynové horáky. Môj muž sa ju ešte pokúšal oživiť, volali sme lekára,” spomínala kedysi. Bohužiaľ, Kopeckého dcéra zomrela.

Ďalšia sa mu narodila v poslednom manželstve s tanečnicou Janou Křečkovou. Barbora dlho ani nevedela, že jej otec už jedno dieťa mal, o Janinej samovražde sa totiž doma nehovorilo. Lenže ani ona nemala s otcom práve najlepší vzťah. „Už odmalička som si pripadala ako cvičená opica. V škole som tajila, zapierala, že som jeho dcéra. Všetkým som hovorila, že mám otca zeleninára. Keď sa to k otcovi donieslo, bol pohoršený, že sa za neho hanbím. Ja som s ním ale nechcela byť spájaná. Nechcem povedať, že bol ako otec hrozný, ale deti ho nebavili, nevedel to s nimi. Mňa vlastne vychovávala babička. My sme neboli rodina, nikdy,” zverila sa v minulosti médiám.

Miloš Kopecký zomrel 16. februára 1996 v Prahe.