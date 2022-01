Utajená žena jeho života: Túto si chcel Štaidl zobrať za manželku!

Štaidl bol úspešný multiinštrumentalista – hral na gitaru, klavír, spieval, zároveň pôsobil aj ako textár, dirigent, kapelník, skladateľ a hudobný aranžér. Karla Gotta dlhé roky sprevádzal ako vedúci Orchestra Ladislava Štaidla. Zomrel presne pred rokom na komplikácie spojené s covidom-19.

Ladislav Štaidl sa narodil 10. marca 1945 v stredočeskej obci Stříbrná Skalice. Od detstva inklinoval k hudbe. V rokoch 1957 - 1961 študoval klavír a kompozíciu, v roku 1962 ho ako gitaristu angažoval do svojej kapely Crazy Boys český rockandrollový spevák Miki Volek. V roku 1963 dostal angažmán v pražskom Divadle Semafor, kde v tom istom čase začal pôsobiť aj Karel Gott.

Svoju prvú skladbu napísal Štaidl pre Waldemara Matušku, no vzápätí začal intenzívne spolupracovať s Gottom. Skladby preňho písal spoločne so svojím bratom, textárom Jiřím Štaidlom (zahynul 9. októbra 1973 pri automobilovej nehode). V roku 1965 založili všetci traja - Gott a bratia Štaidlovci - svoje vlastné divadlo Apollo.



V roku 1967 z hudobnej skupiny tohto divadla vznikol Orchestr Ladislava Štaidla. Ladislav Štaidl ho viedol až do roku 1989. Toto hudobné teleso sprevádzalo Karla Gotta na jeho koncertoch a hneď v prvých rokoch spoločne zaznamenali niekoľko úspechov v zahraničí – koncertovali v československom pavilóne na svetovej výstave v Montreale, od júna 1967 potom v rámci osemmesačného angažmánu vystupovali v hoteli Frontier v Las Vegas, na pódiu, kde spieval aj Elvis Presley.



V období 70. a 80. rokov Karel Gott s Orchestrom Ladislava Štaidla kraľovali na scéne populárnej hudby – Gott sa pravidelne umiestňoval na prvých priečkach ankety Zlatý Slávik a niekoľkokrát sa na prvých priečkach ocitla aj jeho sprievodná skupina – v rokoch 1977 a 1978 získala takisto zlatého slávika, v ďalších rokoch strieborného a bronzového. Populárne boli napríklad spoločné koncerty v pražskej Lucerne, ktoré vysielala aj televízia.

V Orchestri Ladislava Štaidla pôsobilo viacero známych osobností hudobnej scény, napríklad klavirista Rudolf Rokl, hráč na saxofón Felix Slováček, gitarista Pavel Fořt, basgitarista Ondřej Soukup (predtým pôsobil v skupine Pražský výběr) a tiež ako vokalistka napríklad známa speváčka Jitka Zelenková.



Ladislav Štaidl napísal pre Karla Gotta množstvo piesní, z ktorých najobľúbenejší bol hit Kávu si osladím (1972). Písal tiež pre Helenu Vondráčkovú (úspešná bol pieseň Jen zavolej, když zabloudíš z roku 1979), pre Dalibora Jandu (Oheň, voda, vítr), aj pre Hanu Zagorovú, Jiřího Korna, Juditu Čeřovská či Yvettu Simonovú. Neskôr sa sústredil na tvorbu pre Ivetu Bartošovú. Celkovo napísal viac než 200 piesní. Príležitostne sa postavil za mikrofón aj sám – známa je jeho pieseň Mží ti do vlasů.



Zložil hudbu k niekoľkým desiatkam filmov a seriálov – napríklad k seriálu Zkoušky z dospělosti, kde tiež naspieval úvodnú i záverečnú pieseň Maturita a Jsou dny, kdy svítá o něco dřív. V roku 1984 získal Orchestr Ladislava Štaidla Zlatú platňu za 4 milióny predaných LP. Ladislav Štaidl bol tiež držiteľom titulu zaslúžilého umelca a v roku 1992 dostal Diamantovú platňu za 10 miliónov predaných hudobných nosičov.

Po roku 1989 ukončil Orchestr Ladislava Štaidla činnosť a aj samotný Štaidl sa neskôr venoval už iba producentskej a podnikateľskej činnosti.

Ladislav Štaidl bol ženatý s JUDr. Annou Pleskotovou, s ktorou mali tri deti, v 80. rokoch bola jeho partnerkou Iveta Bartošová, s ktorou má syna Artura.



Aktuálne ale vyšlo najavo, koho mal po boku ešte pred manželstvom s Annou. Vo filme Karel o zosnulom Karlovi Gottovi sa totiž objavila fotografia Gotta a Štaidla v spoločnosti ďalšieho muža a dvoch žien. „Môj budúci so svojou vtedajšou,” ozrejmila vdova českému Blesku.

Ako dodala, išlo o tanečnicu z Las Vegas Lisu Medfordovú, ktorá sprevádzala vystúpenia Gotta a Štaidla. A bola z toho láska. Lisa sa kvôli nemu dokonca rozviedla. „Láďa poslal jej fotografiu maminke Miluške s tým, že sa s ňou ožení,” prezradila Anna. Zo svadby ale nakoniec zišlo a Štaidl sa vrátil domov do Česka.

